Φυσικό αέριο - Gazprom: Κλειστός επ’αόριστον ο Nord Stream 1

Κλείνει τη στρόφιγγα παροχής φυσικού αερίου για άγνωστο χρονικό διάστημα η Gazprom.

Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αγωγός Nord Stream, ζωτικής σημασίας για τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, θα κλείσει «εντελώς» μέχρι να επισκευαστεί μια τουρμπίνα, αν και επρόκειτο να επαναλειτουργήσει το Σάββατο μετά από εργασίες συντήρησης διάρκειας τριών ημερών.

Σε ανακοίνωσή της, η Gazprom ανέφερε ότι «διαπιστώθηκε διαρροή λαδιού μηχανής με πρόσμιξη στεγανοποιητικού υλικού στους ακροδέκτες των καλωδίων των αισθητήρων ταχύτητας του ρότορα χαμηλής και ενδιάμεσης πίεσης» στην τουρμπίνα κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας συντήρησης. «Μέχρι την επισκευή η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream θα ανασταλεί πλήρως», δήλωσε ο όμιλος.

Επισημαίνεται ότι η Gazprom έλαβε προειδοποίηση από την ρωσική ρυθμιστική αρχή τεχνικού ελέγχου (Rostekhnadzor) σχετικά με μια βλάβη στην τουρμπίνα. Ο αγωγός δεν θα λειτουργήσει έως ότου επιδιορθωθεί η βλάβη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Gazprom, η διαρροή λαδιού μηχανής διαπιστώθηκε στην κύρια τουρμπίνα αερίου στον σταθμό συμπίεσης Πορτοβάγια, κοντά στην Αγία Πετρούπολη.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η τουρμπίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια μέχρι να αποκατασταθεί η διαρροή και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω του αγωγού, ο οποίος επρόκειτο να επανέλθει σε λειτουργία τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μετά από τριήμερη διακοπή συντήρησης.

Ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream σταματάει για αόριστο χρονικό διάστημα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti επικαλούμενο ανακοίνωση της πετρελαϊκής εταιρείας Gazprom, γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta. Europe.

«Η Gazprom απέστειλε επιστολή σχετικά με τις βλάβες του κινητήρα του αγωγού Nord Stream και την ανάγκη επιδιόρθωσής τους στη Siemens», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων. «Η Gazprom σταμάτησε τη λειτουργία της μοναδικής εναπομείνασας τουρμπίνας του αγωγού Nord Stream στις 31 Αυγούστου. Η αναστολή της λειτουργίας της για τρεις ημέρες ήταν απαραίτητη «για τη διενέργεια συντήρησης και προγραμματισμένων προληπτικών εργασιών συντήρησης».

Η Gazprom επικαλέστηκε την εταιρεία Siemens, η οποία φέρεται να είπε ότι οι αναγκαίες επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο «σε συνθήκες εξειδικευμένου εργαστηρίου».

Κομισιόν: Επιβεβαίωση αναξιοπιστίας της Gazprom

Για «επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας» της Gazprom κάνει λόγο ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, με ανάρτησή του στο τουίτερ.

«Η ανακοίνωση της Gazprom σήμερα το απόγευμα ότι κλείνει για άλλη μια φορά τον Nord Stream 1 με δόλια προσχήματα είναι άλλη μια επιβεβαίωση της αναξιοπιστίας της ως προμηθευτή» σημειώνει ο κ. Μαμέρ.

Προσθέτει ότι «είναι επίσης απόδειξη του κυνισμού της Ρωσίας, καθώς προτιμά να καίει το αέριο αντί να τηρεί τις συμβάσεις».

