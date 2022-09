Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: Πού θα γίνονται δωρεάν την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Κυριακή, 04 Σεπτεμβρίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

1. Δ. Νέας Σμύρνης, Κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, 09:30-15:00

2. Δ. Γαλατσίου, Δημαρχείο Γαλατσίου, (εσωτερικός χώρος Δημαρχείου), 09:30-15:00

3. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30

4. Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 09:00-14:00

5. Αργολίδα, Κοινωνικό Ιατρείο, Ναύπλιο, 09:00-15:00

6. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30

7. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:30-14:00

8. Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-ISOBOX, 07:30-14:30

9. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 09:00-15:00

10. Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο Θήβας, 08:30-15:00

11. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 09:00-15:00

12. Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία-πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-15:00

13. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

14. Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00

15. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

16. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

17. Ιωάννινα, Κατσικάς, Αίθουσα Δημαρχείου, 09:00-14:00

18. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-15:00

19. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-14:30

20. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-15:30

21. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 09:00-14:00

22. Λάρισα, Δημαρχείο, 08:30-15:00

23. Λάρισα, ΟΣΕ, 09:00-16:00

24. Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 08:30-14:45

25. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 08:00-13:00

26. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:00-15:00

27. Ξάνθη, Πλατεία Αντίκα, 18:00-23:30

28. Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 08:30-15:30

29. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00

30. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30

31. Χαλκιδική, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου γωνία, Νέα Μουδανιά, 08:30-15:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.