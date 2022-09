Αθλητικά

Λαμία - Αστέρας Τρίπολης: Δεν “χαμογέλασε” κανείς

Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Αθανάσιος Διάκος», ανάμεσα στη Λαμία και τον Αστέρα Τρίπολης.



Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο «Αθανάσιος Διάκος», ανάμεσα στη Λαμία και τον Αστέρα Τρίπολης, με το οποίο άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Καλύτερη η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα όμως απέτυχε να σκοράρει, με αυτή του Ηρακλή Μεταξά να παραμένει μεν αήττητη, αλλά και χωρίς νίκη.

Μόλις στο 5ο λεπτό οι Αρκάδες έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν από κόρνερ του Φακούντο Μπερτόγλιο, με τακουνάκι ο Ασιέρ Μπενίτο είδε την μπάλα να «γλείφει» το δοκάρι της εστίας του Μπόγιαν Σαράνοφ.

Η Λαμία απείλησε δις μέσα σε ένα τρίλεπτο (18’-20’), με τους Ντάνιελ Αντέτζο και Κρίστοφερ Νούνιες, με τον δεύτερο να σπαταλά σπουδαία ευκαιρία. Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 33’, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να σταματάει το σουτ του Τόμας Ντε Βινσέντι ενώ τέσσερα λεπτά μετά, στην απέναντι εστία, ο Μπενίτο αστόχησε και πάλι από πλεονεκτικότατη θέση. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το δυνατό, μα άστοχο σουτ του Σωτήρη Τσιλούλη.

Παρόμοιο σκηνικό και στο δεύτερου μέρος. Ο Παπαδόπουλος είπε «όχι» σε σουτ του Ντε Βινσέντι στο 48’ ενώ δέκα λεπτά μετά ο Μπερτόγλιο απείλησε με σουτ εκτός περιοχής.

Κάτι που, από μακρινή απόσταση, επιχείρησε να κάνει και ο Πέτρος Γιακουμάκης, με τον Παπαδόπουλο να βλέπει με ανακούφιση την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία του στο 61’.

Ο Βικίντας Σλίβκα γλίστρησε προ του Παπαδόπουλου στο 77’, η κεφαλιά του Γκουστάβο Μαρμεντίνι στο 85’ έφυγε άουτ ενώ κι εκείνη του Ντάνι Μπεχαράνο στο 90’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο, με τους γηπεδούχους να θέλουν αλλά να μην μπορούν να βρουν δίχτυα και το 0-0 να μένει μέχρι τέλους.

Χωρίς νίκη παραμένουν οι δυο ομάδες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, με τη Λαμία να έχει δυο ισοπαλίες στο διάστημα αυτό και τον Αστέρα Τρίπολης να κάνει το 3/3 σε «Χ».

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, Νούνιες (68’ Τζανδάρης), Γιακουμάκης (69’ Μποάκιε), Ντε Βινσέντι (78’ Ασκόφσκι), Σλίβκα, Σιμόν, Μπεχαράνο, Γκορόνοβ, Τσιλούλης (85’ Μαρμεντίνι), Κορνέζος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνιο, Ατιένζα, Καρμόνα, Αλβαρες, Στάνκο, Ντομίνγκεθ (46’ Τιλίκα), Μπερτόγλιο (90’+3’ Ζουκάνοβιτς), Γκαρντάβσκι (63’ Σονί), Ριέρα (46’ Μπαράλες), Μπενίτο (46’ Μπαρτόλο).

