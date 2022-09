Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε 17χρονος ντελιβεράς

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα νεαρό που εργαζόταν ως διανομέας φαγητού. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Ωρωπό με θύμα έναν 17χρονο που εργαζόταν ως ντελιβεράς

Το τροχαίο έγινε έξω από τις Παλιές Φυλακές, όταν οδηγός αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τον νεαρό .εργαζόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Μάλιστα, αφού χτύπησε τον 17χρονο εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης που του είχε δώσει το αυτοκίνητο και δήλωσε ότι αυτός οδηγούσε.

Το πρωί που το παιδί κατέληξε, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ανακάλεσε και εμφανίστηκε ο οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα. Σημειώνεται πως το παιδί δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

