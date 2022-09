Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: Επιστροφή στις νίκες για την Ένωση

Νίκη της ΑΕΚ σε ένα μάτς με ιστορική σημασία, αφού ήταν το τελευταίο της ομάδας πριν τα εγκαίνια του νέου της γηπέδου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στη Ριζούπολη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League. Ο Πινέδα στο 39' και ο Άμραμπατ στο 87' πέτυχαν τα γκολ της Ένωσης σε ένα μάτς με ιστορική σημασία, αφού ήταν το τελευταίο της ομάδας πριν τα εγκαίνια του νέου της γηπέδου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με διαφορετικό σχηματισμό σε σχέση με το ξεκίνημα της περιόδου παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Συγκεκριμένα ο Αργεντινός προπονητής εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά τετράδα στην άμυνα, στο γνωστό 4-2-3-1, με τον Πινέδα πίσω από τον Αραούχο. Ένα σύστημα που δεν έδειξε να αποδίδει καρπούς αρχικά, αφού για 30 λεπτά η ΑΕΚ αδυνατούσε να δημιουργήσει τον παραμικρό κίνδυνο για την εστία του Σούλη.

Όμως μετά το διάστημα αυτό και για ένα δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι παρουσίασαν εξαιρετική εικόνα, πίεσαν, έκλεψαν μπάλες, δημιούργησαν φάσεις και... τελικά προηγήθηκαν. Πρώτα έχασαν την πρώτη τους σημαντική ευκαιρία με τον Σούλη Να αποκρούει σουτ του Πινέδα και το Παντελάκη να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Αραούχο στο 35'. Όμως τέσσερα λεπτά αργότερα η μπάλα έφτασε ξανά στο Μεξικάνο ο οποίος με δυνατό αριστερό σουτ από το ύψος της περιοχής έγραψε το 1-0 πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα της Super League.

Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ομάδα του Αλμέιδα προκειμένου να ξεκλειδώσει την άμυνα των φιλοξενούμενων που μέχρι τότε διαχειρίζονταν πάρα πολύ καλά το ματς και έδειχναν ικανοί να απειλήσουν στις αντεπιθέσεις, ιδίως με τον Ροσέρο. Αυτός ήταν ο ποδοσφαιριστής που έχασε και την πρώτη σπουδαία ευκαιρία του ΠΑΣ Γιάννινα, όταν στο 52' από πολύ πλεονεκτική θέση σούταρε απελπιστικά άουτ.

Γενικά η ΑΕΚ ήταν πολύ νωθρή στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό οδήγησε τον προπονητή της στην απόφαση θα πραγματοποιήσει τριπλή αλλαγή στο 70'. Ανάμεσα στους παίκτες που μπήκαν στο ματς ήταν και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, Νίκλας Ελίασον.

Η κακή εικόνα που παρουσίασαν οι γηπεδούχοι ανάγκασε τον Αλμέιδα να διαφοροποιήσει τα πλάνα του. Έτσι η ΑΕΚ έδωσε χώρο στον ΠΑΣ με στόχο να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Έτσι και έγινε, καθώς δύο από τους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή συνδυάστηκαν στο 87ο λεπτό για να καθαρίσουν το ματς. Ο Μοχαμαντί έφυγε ταχύτατα από αριστερά πέρασε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι στον Άμραμπατ ο οποίος ψύχραιμα πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ένωσης και έδιωξε οριστικά το άγχος από τις κερκίδες του «Γεώργιος Καμάρας».

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Χατζισαφί, Ρότα, Βίντα, Τζαβέλλας, Σιμάνσκι (71' Ελίασον), Γιόνσον, Πινέδα (83' Μοχαμαντί, Τσούμπερ (77' Άμραμπατ), Γκατσίνοβιτς (71' Μάνταλος), Αραούχο (70' Γκαρσία)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σόρια, Εραμούσπε, Κιάκος, Παντελάκης, Μπιλμπάο, Καραχάλιος, Λιάσος (55' Ριένστρα), Μορέιρα (46' Τζίμας), Ροσέρο (77' Σταματελόπουλος), Παμλίδης

