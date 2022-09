Κόσμος

Τα τουρκικά ΜΜΕ κλιμακώνουν την ένταση με την Ελλάδα (βίντεο)

Μετά τις ιαχές πολέμου του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας, με ευθεία απειλή για επανάληψη της μικρασιατικής καταστροφής, ο τουρκικό τύπος παίρνει την σκυτάλη..

Του Χρήστου Μαζανίτη

Μετά τις ιαχές πολέμου του Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας, με ευθεία απειλή για επανάληψη της μικρασιατικής καταστροφής, ο Τουρκικός Τύπος παίρνει την σκυτάλη. Η Milliyet έχει πρωτοσέλιδη φωτογραφία την πτήση του Τούρκου υπουργού Άμυνας με F-16, Χουλουσί Ακάρ.

Η εφημερίδα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη από το γεγονός ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει καθηλωμένα τα περισσότερα μαχητικά της εξαιτίας του εμπάργκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους S-400 και αναφέρει: Ενώ η Ελλάδα επιδιώκει υπεροχή με Rafale και αγορά F-35, ωστόσο με την αύξηση του αριθμού των εγχώριων Drones της Τουρκίας και την ανάπτυξη νέων μοντέλων έχει χαλάσει αυτή η διαφορά.

Μετά την απειλή του Τούρκου προέδρου ότι «θα έρθουμε ξαφνικά βράδυ», υπουργοί και συνεργάτες του αποθρασύνονται και στοχοποιούν ευθέως τη χώρα μας ακόμα και με εισβολή. Μεταξύ αυτών και ο εθνικιστής κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος απείλησε επίσης με πόλεμο την Ελλάδα.

Στο Αιγαίο, ένα τουρκικό UAV τύπου ΑΝΚΑ πραγματοποίησε μόνο την Κυριακή 30 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ανεβάζοντας σε 87 τον συνολικό αριθμό των παραβιάσεων το Σαββατοκύριακο.

Είναι τόσο εχθρικό το κλίμα εναντίον της Ελλάδας στην Τουρκία, που ακόμη και η αντιπολιτευόμενη Sozcu καλεί τον Ερντογάν για σκληρότερη στάση αναφέροντας: Η χώρα χάνεται από τα χέρια μας. Στη Δύση χάνουμε εδάφη. Οι Έλληνες πήγαν στρατό σε δύο νησιά. Η κυβέρνηση κοιμάται.

Η κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στην αυριανή επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα της υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας, Κατρίν Κολονά. Θα την υποδεχθεί ο Νίκος Δένδιας, με τον οποίο αναμένεται να εξετάσουν τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ουκρανία, στα Δυτικά Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πηγή μεγάλης ανησυχίας», χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά της Ελλάδας, καλώντας την Τουρκία να απέχει από επιθετική ρητορική και να σέβεται την κυριαρχία και την ακεραιότητα των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κληθείς να σχολιάσει στη σημερινή ενημέρωση της Επιτροπής προς τον Τύπο, τις πρόσφατες απειλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά της Ελλάδας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο απάντησε τα εξής:

«Οι δηλώσεις αυτές είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας. Αναμένουμε από την Τουρκία να απέχει από κλιμακούμενη ρητορική και να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και όχι το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα, τα όποια ανοιχτά ζητήματα αναμένουμε να αντιμετωπίζονται με ειρηνικό τρόπο, μέσω του διαλόγου καλή τη πίστει, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και σύμφωνα με την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ και η κυριαρχία και η ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστές».

Ηχηρή απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τουρκικές προκλήσεις

Διπλωματικές πηγές: στον απόηχο των πρωτοφανών δηλώσεων εκπορευομένων από Τούρκους αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, πέρα από την άμεση ενημέρωση των Ευρωπαίων εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ/ΑΕ Borrell και των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο, αποστέλλει άμεσα σχετικές επιστολές σε όλα τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.



Στις εν λόγω επιστολές θα παρατίθενται αυτούσιες οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων.



Η Ελληνική πλευρά θεωρεί ότι το κείμενο των δηλώσεων αυτών είναι τόσο εξωφρενικό που παρέλκει οποιοσδήποτε σχολιασμός.



Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε επίσης τον Τσέχο ομόλογό του Jan Lipavsky για την άμεση αντίδραση της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία χαρακτήρισε "απαράδεκτες" και "καθόλου επιβοηθητικές" τις πρόσφατες τουρκικές δηλώσεις.

Επίσκεψη του Τάκη Θεοδωρικάκου στον Έβρο

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος θα πραγματοποιήσει, αύριο 6 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη στον Έβρο, όπου θα ενημερωθεί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την φύλαξη των συνόρων.

08.15 Άφιξη στον Έβρο

08.30 Επίσκεψη στο περιφερειακό κέντρο του Αεροδρομίου

10.15 Άφιξη στις ΦΕΡΕΣ (παραλαβή 5 οχημάτων, ειδικές ομάδες, στελέχη αστυνομικής διεύθυνσης κτλ),

11.15 δήλωση στους δημοσιογράφους στο χωριό Πόρος

11.30 Θέση Παπούτσι

12.15 ΕΦ 126 – νέα επέκταση φράχτη

13.00 νησίδα

13.15 Διδυμότειχο, συνάντηση με Δήμαρχο, Ρωμύλος Χατζηγιαννογλου στο Δημαρχείο

18:30 Συνάντηση με τη ΔΕΕΠ και Βουλευτές της ΝΔ

Σκληρή απάντηση στους ισχυρισμούς του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή παράδοσης- παραλαβής του νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στα σύνορά μας στον Έβρο, για τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνου Παπαθανασίου, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα κ.α.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου:

Η σημερινή τελετή παράδοσης-παραλαβής στη θέση του γενικού γραμματέα Δημόσιας Τάξης πραγματοποιείται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις και δοκιμασίες. Η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο ακραίας ρητορικής. Την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο των παράτυπων μεταναστών, «χρησιμοποιώντας» τον ως διαρκή μοχλό απειλής προς όλη την Ευρώπη, ο Υπουργός Εσωτερικών της επαναλαμβάνει και χθες τα γνωστά θλιβερά και προκλητικά του ψέματα σε βάρος της Ελλάδας. Όλοι αντιλαμβάνονται πως δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουν πως η Ελλάδα αποτελεί σήμερα τη διεθνή και αξιόπιστη δύναμη της πιστής και αποφασιστικής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Και όλοι γνωρίζουν πως οι Έλληνες είμαστε απολύτως ενωμένοι στον σεβασμό των συνόρων μας, των διεθνών μας υποχρεώσεων, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Άλλοι ας κοιτάξουν να αλλάξουν τη ρότα τους.

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην ΕΛΑΣ, υπηρετούμε την κοινωνία και είμαστε τμήμα της κοινωνίας. Λειτουργούμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, για την ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών. Συνεργαζόμαστε παντού με τους πολίτες και την κοινωνία. Με τους ακρίτες μας στον Έβρο υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας, υλοποιούμε το Σχέδιο “Ακρίτας” μαζί τους, για να μην επιτρέπεται σε κανέναν να τα αμφισβητεί, εργαλειοποιώντας δυστυχισμένους ανθρώπους. Είμαστε δίπλα στους πολίτες στις γειτονιές: για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών, των εγκλημάτων κατά της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, της οπαδικής βίας, της βίας μεταξύ νέων και την ενδοοικογενειακή βία. Συνεργαζόμαστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υπόλοιπες κρατικές αρχές. Δηλώνουμε “παρών” στα πανεπιστήμια, για την ασφάλεια των παιδιών μας και την προστασία των υποδομών τους. Συνεργαζόμαστε με τις πρυτανικές αρχές, τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους εργαζόμενους, για την υλοποίηση των σχεδίων ασφαλείας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Συμβάλλουμε στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δίπλα στους πυροσβέστες μας και τις υπόλοιπες αρχές, βάζοντας πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη ζωή, συνδράμοντας στην εκκένωση περιοχών. Υπηρετούμε τους πολίτες με διαφάνεια!

Και, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα η πόλωση απειλεί να θολώσει αυτή την εικόνα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος:

• Η ΕΛΑΣ οφείλει να εφαρμόζει και εφαρμόζει το Σύνταγμα και τους Νόμους. Προστατεύει τον Έλληνα πολίτη, σέβεται τα ατομικά δικαιώματα και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας.

• Στο πλαίσιο αυτό, καλοσωρίζουμε και το επαναλαμβάνω και σήμερα, κάθε αρμόδιο έλεγχο σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, ώστε να μην έχει κανείς αμφιβολίες για αυτά τα θέματα.

• Οι λίγοι επίορκοι, οι λίγοι που δεν τιμούν τη στολή τους, εντοπίζονται και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

• Όλοι μαζί κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού.

Αυτές τις αρχές υπηρέτησε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα επί 40 και πλέον χρόνια ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Τον αποχαιρετούμε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, με απολύτως θετική εκτίμηση για το έργο του, με ευγνωμοσύνη για τα όσα προσέφερε στο Σώμα και την κοινωνία μας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Έχει κερδίσει την αναγνώριση και το σεβασμό των συναδέλφων του και για αυτό τιμήθηκε από την Πολιτεία μας, τιμή την οποία ανταπέδωσε στο ακέραιο με σκληρή δουλειά.Υποδεχόμαστε στη θέση του γενικού γραμματέα τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Έναν έμπειρο αξιωματικό, που έφτασε και αυτός στο αξίωμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ και τώρα επιστρέφει στον χώρο που γνωρίζει για να προσφέρει από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. Φεύγοντας του είπα ότι θα είναι είναι σύντομα κοντά μας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με την ίδια αυταπάρνηση την οποία γνώρισα τον χρόνο που υπηρετήσαμε μαζί από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της ένστολης σταδιοδρομίας του.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε στο καθήκον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην αποστολή της ΕΛΑΣ, στην υπηρεσία του πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος θα πραγματοποιήσει, αύριο 6 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη στον Έβρο, όπου θα ενημερωθεί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την φύλαξη των συνόρων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08.15 Άφιξη στον Έβρο

08.30 Επίσκεψη στο περιφερειακό κέντρο του Αεροδρομίου

10.15 Άφιξη στις ΦΕΡΕΣ (παραλαβή 5 οχημάτων, ειδικές ομάδες, στελέχη αστυνομικής διεύθυνσης κτλ),

11.15 δήλωση στους δημοσιογράφους στο χωριό Πόρος

11.30 Θέση Παπούτσι

12.15 ΕΦ 126 – νέα επέκταση φράχτη

13.00 νησίδα

13.15 Διδυμότειχο, συνάντηση με Δήμαρχο, Ρωμύλος Χατζηγιαννογλου στο Δημαρχείο

18:30 Συνάντηση με τη ΔΕΕΠ και Βουλευτές της ΝΔ

Ο Σοϊλού καλεί τον ηγέτη αξιωματικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί για την τρομοκρατία στην Ελλάδα



«Αγαπητέ Κιλιτσντάρογλου! Άλλη μια θλιβερή είδηση:

Ο Χιουσαμετίν Τανρίκουλού, με την κωδική ονομασία Delil, του PKK, που στάλθηκε στην Τουρκία για να προβεί σε (βομβιστικές) ενέργειες σε μητροπολιτικές πόλεις από το στρατόπεδο του Λαυρίου, συνελήφθη από την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης και του Ντιγιαρμπακίρ.

Όχι μόνο το HDPKK που υπερασπίζεστε, αλλά και η Ελλάδα χρειάζεται την προσοχή σας».

