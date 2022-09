Κόσμος

Ουγγαρία: Πολύνεκρο τροχαίο σε παράσυρση αυτοκινήτου από τρένο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο που σημειώθηκε σε διάβαση της Ουγγαρίας.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε σήμερα από αμαξοστοιχία στη νότια Ουγγαρία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Κουνφεχέρτο, κοντά στα σύνορα με τη Σερβία.

Νεκροί είναι ο οδηγός και άλλοι έξι επιβαίνοντες στο μοιραίο ΙΧ. Ο μηχανοδηγός του τρένου διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, ενώ κανείς από τους επιβάτες δεν έπαθε το παραμικρό.

Σύμφωνα με την ουγγρική αστυνομία, ένα Opel Corsa επιχείρησε να διασχίσει αφύλακτη διάβαση γύρω στις 7 το πρωί (τοπική ώρα) και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία. Στη συγκεκριμένη διάβαση δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες, παρά μόνο μια προειδοποιητική πινακίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσήνη - Επίθεση με οξύ: Συγκλονίζει η περιγραφή της Χριστίνας

Έβρος: Ο ΑΝΤ1 στα μυστικά περάσματα των συνόρων (βίντεο)

Πρέβεζα: “Έβλεπε” τον θάνατό του ο 41χρονος που σκοτώθηκε στην έκρηξη