Ενίσχυση της στήριξης σε θύματα εγκληματικών πράξεων

Τι προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι υφυπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης, Ζωή Ράπτη και Γιώργος Κώτσηρας.

Η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων, Ζωή Ράπτη και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιώργος Κώτσηρας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό τον κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την προστασία, υποστήριξη και αποκατάσταση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου, τα δύο Υπουργεία θα λάβουν μέτρα - πρωτοβουλίες και θα προβούν σε ενέργειες για την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των θυμάτων και τη διασφάλιση του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων τους, όπως:

θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η λήψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και την παροχή στοχευμένης ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους στα θύματα εγκληματικών πράξεων, με έμφαση στα πλέον ευάλωτα και ειδικότερα στα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα Η ειδική επιμόρφωση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (μεταξύ άλλων, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων και κοινωνικών λειτουργών). Συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μελών τους, σχετικά με τις αρχές της προστασίας των θυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα που χρήζουν ειδικής προστασίας. Δράσεις για τη διασφάλιση της αναλυτικής ενημέρωσης στα θύματα αναφορικά με τα δικαιώματά τους.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, δήλωσε: «Σήμερα, το Υπουργείο Υγείας ενώνει τις δυνάμεις του με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σκοπό της ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τα θύματα που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επειδή κινδυνεύουν να υποστούν ξανά θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση. Απαραίτητη είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, που θα εξασφαλίσουν τη συνεργασία με ειδικό παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο των δομών Ψυχικής Υγείας. Μετά και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι λαμβάνουμε μέριμνα για όλους τους συμπολίτες μας, χωρίς διακρίσεις».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε: «Η προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που αποτυπώνεται σε πολλές από τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και τις δράσεις αρμοδιότητάς του στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνουμε τη συγκεκριμένη διυπουργική πρωτοβουλία και ενώνουμε δυνάμεις με την Υφυπουργό Υγείας, αρμόδια για θέμα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, υπογράφοντας το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο να ενισχύσουμε έτι περαιτέρω την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με έμφαση στα πλέον ευάλωτα από αυτά».

