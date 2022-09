Οικονομία

Καραμανλής για Μετρό Θεσσαλονίκης: στο τέλος του 2023 τα πρώτα δρομολόγια

Σε κάτι παραπάνω από έναν χρόνο αναμένεται να παραδοθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης στο επιβατικό κοινό.

Στην τελική του φάση βρίσκεται το έργο της υλοποίησης του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο στο τέλος του 2023 θα παραδοθεί για χρήση, ενώ η λειτουργία του θα αλλάξει τη μορφή της πόλης και θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μετά την ξενάγησή του στο Κέντρο Ελέγχου και Λειτουργίας του έργου, που βρίσκεται στην Πυλαία.

Ο υπουργός συνοδευόταν από τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, ενώ κατά την άφιξή του στο αμαξοστάσιο τον υποδέχτηκαν ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ Νίκος Ταχιάος και ο διευθύνων σύμβουλος Νίκος Κουρέτας, ο γενικός διευθυντής για τον ανάδοχο Παναγιώτης Κορακίτης και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτωρα Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Στην ξενάγηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι του μέλους της κοινοπραξίας του αναδόχου Hitachi Ansaldo.

«Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε στο αμαξοστάσιο στα καινούρια γραφεία της Αττικό Μετρό και στο κέντρο ελέγχου λειτουργίας. Όπως διαπιστώσατε, τα δοκιμαστικά δρομολόγια έχουν πλέον ξεκινήσει κανονικά. Βρισκόμαστε στην τελική φάση ενός έργου, το οποίο -θα μου επιτρέψετε να πω- είχε καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν γινόταν ποτέ. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει πραγματικά την πόλη, θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμανλής.

Επισημαίνοντας ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «θέσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι «είναι σπάνιο να θέτεις χρονοδιάγραμμα σε έργα που είναι τόσο περίπλοκα. Σε αυτό εμμένουμε και πλέον ακόμα και οι πιο δύσπιστοι διαπιστώνουν ότι αυτό το έργο ολοκληρώνεται».

Κατά την ξενάγηση στο αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι έκτασης 1.200 τ.μ κι εκεί θα απασχολούνται περί τα 350 άτομα, έγινε ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται ηλεκτρονικά η κίνηση των 18 συρμών που θα κινούνται χωρίς οδηγό, και επισημάνθηκε ότι τα δρομολόγια θα προγραμματίζονται κάθε βράδυ και το τρένο θα ξεκινά μόνο του το πρωί.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε επίσης ότι το αμαξοστάσιο του μετρό Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και θα αποτελέσει ένα στολίδι όχι μόνο για την πόλη, αλλά για όλη την Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας ότι με την ολοκλήρωσή του αποδεικνύεται ότι «στην πόλη μπορούμε να έχουμε και αρχαία και μετρό».

