Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από δοκιμαστικά δρομολόγια

Δείτε εικόνες από τα δοκιμαστικά δρομολόγια που γίνονται στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι εργασίες στην βασική γραμμή.

Βίντεο από δοκιμαστικά δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανέβασε στα social media ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Ο Κώστας Καραμανλής σημειώνει ότι έχουν παραληφθεί ήδη οι 18 πρώτοι συρμοί του μετρό και τα δοκιμαστικά δρομολόγια συνεχίζονται.

«Είμαστε αποφασισμένοι να παραδώσουμε επιτέλους το Μετρό στους Θεσσαλονικείς. Εμείς το λέμε και το εννοούμε», τονίζει ο κ. Καραμανλής και προσθέτει πως «oι εργασίες της βασικής γραμμής έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85%, ενώ έχει αποδοθεί ξανά στην πόλη το μεγαλύτερο μέρος των χώρων που για χρόνια καταλάμβαναν τα εργοτάξια».

Την Παρασκευή, δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού Δελφών που παρέμενε κλειστό επί 13 χρόνια λόγω των εργασιών στο σταθμό Ανάληψη.

«Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια η οδός Δελφών στον σταθμό «Ανάληψη» του Μετρό Θεσσαλονίκης αποδίδεται ξανά πίσω στην πόλη. Ένας ακόμη χώρος στο κέντρο της πόλης απελευθερώνεται από εργοτάξιο, καθώς οι εργασίες και στον σταθμό «Ανάληψη» έχουν πλέον ολοκληρωθεί», σημειώνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ένας ακόμη χώρος στο κέντρο της πόλης απελευθερώνεται από εργοτάξιο, καθώς οι εργασίες και στον σταθμό «Ανάληψη» έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

