Έβρος - Οι 38 μετανάστες στον ΑΝΤ1: Οι Τούρκοι μας έσπρωχναν στην Ελλάδα (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στον ΑΝΤ1, κάποιων εκ των 38 μεταναστών που είχαν εντοπιστεί σε νησίδα στον Έβρο.

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 και στη Τζίνα Στασινοπούλου, μίλησαν κάποιοι από τους 38 μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Έβρο και εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στην ελληνική πλευρά και φιλοξενούνται προσωρινά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Φυλάκιο στον Έβρο.

Μεταξύ άλλων μίλησαν για τις πρακτικές των Τούρκων, στην εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, αλλά και τον θάνατο της 4χρονης όταν βρίσκονταν στη νησίδα.

Η Αλαμπούντ Νάντα, η έγκυος γυναίκα που βρισκόταν ανάμεσά τους δήλωσε πως είναι καλά στην υγεία της τόσο η ίδια όσο και το παιδί της.

Μιλούν για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και περιγράφουν στην κάμερα του ΑΝΤ1, πως οι Τούρκοι τους μετέφεραν στις όχθες του Έβρου, τους έβαλαν σε βάρκες και τους έσπρωξαν προς τα ελληνικά σύνορα.



"Στην αρχή μας έφεραν οι Τούρκοι στην άκρη του ποταμού μας πέρασαν σε μία νησίδα και από την άλλη νησίδα μας πέρασαν μέσα στα ελληνικά εδάφη" αναφέρει μία μαρτυρία. Ακόμη ένας άνδρας, περιγράφει χαρακτηριστικά πως "μας έβαλαν στη άκρη στο ποτάμι και περιμέναμε εκεί το βράδυ για περίπου δύο ώρες χωρίς να ξέρουμε τι περιμένουμε και μετά μας έβαλαν στις βάρκες και άρχισαν να μας σπρώχνουνε."

Ακόμη μία συγκλονιστική μαρτυρία περιγράφει πως "έβαλαν τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους σε φουσκωτές βάρκες και τους πήρανε και τους άνδρες και τους πέταξαν στο ποτάμι και μας είπαν κολυμπήστε προς την Ελλάδα."



Για πολλούς από τους μετανάστες, δεν ήταν η πρώτη απόπειρα εισόδου στην Ελλάδα, Στις 14 Ιουλίου οι Τούρκοι τους έσπρωξαν από τις ακτές του Έβρου στη χώρα για πρώτη φορά, δεν τα κατάφεραν και επέστρεψαν.

Στις 22 Ιουλίου, για δεύτερη. Τότε έφτασαν σε μία νησίδα και από εκεί μίλησαν με ένα δικηγόρο και με μία ΜΚΟ οι οποίοι τους έδωσαν οδηγίες, αναφέρουν.

Οι ίδιοι αναφέρουν σχετικά με την 4χρονη που αρρώστησε και πέθανε από τσίμπημα πάνω στη νησίδα, πως δεν γνώριζαν τι τσίμπησε την μικρή. Χαρακτηριστικά περιγράφει ο Αντνάν Αλαμπνταλά, αιτών για άσυλο: "6 το βράδυ έγινε το περιστατικό με το κοριτσάκι. Το τσίμπησε κάτι που δεν γνωρίζω τι είναι και κάποιοι πήγαν και το βοήθησαν γιατί ήξεραν τι να κάνουν με το τσίμπημα. Δεν είδα τον τάφο γιατί είχα το παιδί μου αγκαλιά και το άλλο το κρατούσα από το χέρι και το θάψανε σε απόσταση.", ενώ ένας ακόμη εκ των μεταναστών αναφέρει πως "οι γονείς δεν θάψανε το παιδί αλλά το πήραν 4 παλικάρια και θάψανε το παιδί"

Και οι 38 μετανάστες έχουν υποβάλλει αίτημα για άσυλο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθούν σε δομές στην ενδοχώρα,

Η διαμονή στις δομές δεν είναι υποχρεωτική καθώς θα διαθέτουν την κάρτα του αιτούντος άσυλο.

