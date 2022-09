Αθλητικά

Γιαννάκης για Αντετοκούνμπο: και μόνο για το πώς μάχεται... ό,τι κάνει είναι σωστό (βίντεο)

Τι είπε ο “δράκος” για τoν Γιάννη Αντετοκούνμπο, ην Εθνική Ελλάδας και τις επιδόσεις στο Eurobasket. Ποια τρωτά σημεία εντόπισε και ποιες συμβουλές δίνει στους παίκτες.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, για τους αγώνες και την απόδοση της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, που έχει κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 1987 ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής, είπε πως «τα παιδιά έχουν παίξει έως τώρα θεαματικό μπάσκετ», συμπληρώνοντας πάντως πως δεν ξέρει αν αυτό φθάνει για να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας.

Σημείωσε πάντως ως θετικά στοιχεία ότι «σε κάθε παιχνίδι είμαστε και καλύτεροι», αλλά και ότι με τα προσόντα που δείχνουν οι παίκτες και κυρίως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «σε κάθε αγώνα, κερδίζει φιλάθλους το παιχνίδι».

«Ο στόχος μας είναι, με τον Γιάννη, να παρουσιάζει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα η ομάδα. Γιατί αν δεν παίξει καλά η υπόλοιπη ομάδα, αν δεν βάλουμε τα τρίποντα, αν δεν βάλουμε τις βολές, όσο καλός και να είναι ένας παίκτης, στο τέλος της ημέρας, όταν φθάνεις να παίξεις με ισάξιες ομάδες, γιατί στα ημιτελικά θα παίζεις με 4 ομάδες που θέλουν το τρόπαιο, θα είναι δύσκολο», επεσήμανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Ως προς τα τρωτά σημεία της ομάδας, που έχει εντοπίσει μέχρι τώρα, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ είπε πως «πρέπει να προσέξουμε τα λάθη μας, έχουμε τα προσόντα να περιορίζουμε αντιπάλους και να μην τρώμε καλάθια. Τα μεγάλα σώματα μπορούν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις και να αισθάνονται άβολα οι αντίπαλοι, όταν προσπαθούν να τελειώσουν μια φάση».

Σε ότι αφορά δε την επίθεση, ο «δράκος» επεσήμανε πως «στην επίθεση χρειάζεται υπομονή, καθαρό μυαλό ακόμη και όταν δεν μπαίνουν τα καλάθια και να μην δίνουμε την ευκαιρία να βάζουν εύκολα καλάθια οι αντίπαλοι μας».

Ερωτηθείς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για το εάν έχει εντοπίσει σε αυτόν κάποιο λάθος στον τρόπο που παίζει, ο Παναγιώτης Γιαννάκης απάντησε πως «ο Γιάννης για μένα, μόνο ότι μάχεται με το ίδιο πάθος και στα δύο μέρη του γηπέδου, ότι κάνει είναι το ίδιο σωστό».

