Eurobasket: Η FIBA αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (εικόνες)

Η ανάρτηση μετά τη χθεσινή επική νίκη της Ελλάδας και τη μαγική εμφάνιση του Γιάννη στον αγώνα με την Ουκρανία.

Αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η FIBA μετά τη χθεσινή του εμφάνιση και τη μεγαλειώδη νίκη της Ελλάδας έναντι της Ουκρανίας, στον μεταξύ τους αγώνα για τους ομίλους του Eurobasket.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας με την Εθνική, σημειώνοντας 41 πόντους.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Μπάσκετ εξύμνησε τον Γιάννη με ένα Tweet στο οποίο τον εμφανίζει ως Έλληνα Θεό και το σχόλιο: «Είναι ο Έλληνας Θεός».

Upgrade from The Freak is complete.



He is now The Greek God ?? ???? pic.twitter.com/GmiW7ZEh3k — FIBA (@FIBA) September 6, 2022

Παράλληλα, στη φωτογραφία του φόντου του επίσημου λογαριασμού της FIBA είναι Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής.

