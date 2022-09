Αθλητικά

Eurobasket: Η Ελλάδα φεύγει αήττητη για Βερολίνο

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, κέρδισε και την Εσθονια, ολοκληρώνοντας αήττητη τον πρώτο γύρο.

Η Εθνική Ελλάδας έβγαλε την... υποχρέωση απέναντι στην αδύναμη Εσθονία, ολοκληρώνοντας την Α' φάση του Ευρωμπάσκετ 2022 αήττητη (ρεκόρ 5-0) και στην κορυφή του 3ου ομίλου, πριν αναχωρήσει από το Μιλάνο για το Βερολίνο, όπου την Κυριακή (10/9) αρχίζουν τα νοκ-άουτ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε άνετα με 90-69, έχοντας το μυαλό από το 24΄ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στον αστράγαλο και δεν επέστρεψε στο παρκέ, δημιουργώντας ανησυχία στο «γαλανόλευκο στρατόπεδο», ενόψει της αναμέτρησης στη φάση των «16», λογικά απέναντι στην Φινλανδία.

H διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων αποτυπώθηκε από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο παρκέ, με την Εθνική Ανδρών να εξασφαλίζει γρήγορα μία διαφορά, δίνοντας της στην τρίτη περίοδο μη αναστρέψιμες διαστάσεις, απέναντι σε μία Εσθονία, η οποία με ρεκόρ 1-4 είπε «αντίο» από την 5η θέση του 3ου ομίλου στο εφετινό Ευρωμπάσκετ.

Παρά τον τραυματισμό του στην τρίτη περίοδο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 25 πόντους, ενώ 11 πρόσθεσε ο έτερος διψήφιος της Εθνικής, Κώστας Σλούκας. Από την Εσθονία, προσπάθησε ο Σιμ-Σάντερ Βένε με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 36-51, 49-77, 69-90

