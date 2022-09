Αθλητικά

Europa Conference League: Νίκη με ανατροπή για Γουέστ Χαμ, μεγάλο διπλό η Αλκμάαρ

Ποια παιχνίδια ξεχώρισαν στο δεύτερο σκέλος της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League.



Η δύσκολη νίκη της Γουέστ Χαμ (με ανατροπή) επί της Στεάουα με 3-1, το σπουδαία διπλό της Αλκμάαρ επί της Ντνίπρο (1-0) και η άνετη επικράτηση της Βασιλείας επί της Πιούνικ (3-1) ξεχώρισαν στο δεύτερο σκέλος της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League, όπου κυριάρχησαν οι "λευκές" ισοπαλίες (τέσσερις τον αριθμό).

Η Στεάουα "στρίμωξε" για ένα ημίχρονο τη Γουέστ Χαμ, παίρνοντας προβάδισμα με το γκολ του Κορντέα από το 34', όμως τα "σφυριά" αντέδρασαν στο δεύτερο 45λεπτο και με τρία γκολ σε διάστημα 23 λεπτών (Μπόουεν, Έμερσον, Αντόνιο) έφτασαν σε μία πολύ σημαντική νίκη στην πρεμιέρα τους στον 2ο όμιλο.

Στο Κόζιτσε της Σλοβακίας, έδρα της Ντνίπρο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Αλκμάαρ -χωρίς τον τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη στη σύνθεσή ης- έφτασε σε ένα πολύ σημαντική νίκη με 1-0 χάρις στο γκολ του Ντε Βιτ στο 63'. Ο Παντελής Χατζηδιάκος ξεκίνησε βασικός στο δεξιό άκρο της άμυνας κι αντικαταστάθηκε στο 62'.

Εύκολη νίκη και για τη Βασιλεία επί της αξιόμαχης Πιούνικ με 3-1, χάρις στα δύο γκολ του Μπέργκερ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Σλάβια Πράγας έχασε μεγάλη ευκαιρία να φυγει με το διπλό από την Τουρκία κόντρα στη Σϊβασπορ, καθώς ο Πρόβοντ έχασε πέναλτι στο 90+3' και παρέμεινε το 1-1 που είχε διαμορφωθεί από νωρίς με τα γκολ των Σαμπά κι Ολαγίνκα. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κεϊτά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ο Δημήτρης Γούτας έπαιξε σε όλο το 90λεπτο για τη Σίβασπορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League 2022/23:

1ος όμιλος

Φιορεντίνα (Ιταλία)-RFS (Λετονία) 1-1 / ( 56΄ Μπαράκ - 74΄ Ίλιτς)

Χαρτς (Σκωτία)-Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 0-4 / (26΄ Καλντιρίμ, 67΄ Ενταγισίμιε, 75΄ αυτ. Κίνγκσλεϊ, 82΄ Οζκάν)

2ος όμιλος

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Σίλκεμποργκ (Δανία) 1-0 / (81΄ πέν. Σίλβα)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)-Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 3-1 / (68΄ πέν. Μπόουεν, 75΄ Έμερσον, 90΄ Αντόνιο - 34΄ Κορντέα)

3ος όμιλος

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 4-3 / (32΄ Τσουκουέζε, 36΄, 40΄ Άλεξ Μπαρένα, 89΄ Κοκελίν - 2΄ Σκόρας, 47΄ πέν. , 62΄ Ίσακ)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Χάποελ Μπέερ Σεβά (Ισραήλ) 0-0

4ος όμιλος

Σλοβάτσκο (Τσεχία)-Παρτίζαν (Σερβία) 3-3 / (5΄, 20΄ Καλαμπίσκα, 83΄ Κόζακ - 47΄, 53΄ Ντιαμπατέ, 62΄ Γκόμες)

Νις (Γαλλία)-Κολωνία (Γερμανια) 1-1 / (62΄ πέν. Ντελόρ - 19΄ Τίγκες)

5ος όμιλος

Ντνίπρο (Ουκρανία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-1 / (63΄ Ντε Βιτ)

Βαντούζ (Λουξεμβούργο)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-0

6ος όμιλος

Μόλντε (Νορβηγία)-Γάνδη (Βέλγιο) 0-0

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Τζουργκάρντεν (Σουηδία) 0-0

7ος όμιλος

Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Κλουζ (Ρουμανία) 1-1 / (65΄ Τάσι - 90+1΄ Ματίας)

Σίβασπορ (Τουρκία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 1-1 / (27΄ Σαμπά - 4΄ Ολαγίνκα)

8ος όμιλος

Βασιλεία (Ελβετία)-Πιούνικ (Αρμενία) 3-1 / (23΄ πέν. Μάλες, 54΄, 77΄ Μπέργκερ - 27΄ Ντασιάν)

Σλόβαν Μπρατ. (Σλοβακία)-Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 0-0