Πολιτική

Predator: Ο Σπίρτζης καταγγέλλει απόπειρα παρακολούθησης του κινητού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.



Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατέθεσε σήμερα το πρωί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, καθώς όπως ανέφερε ο ίδιος σε δηλώσεις του, είχε γίνει απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με το λογισμικό Predator, τον Νοέμβριο του 2021.

Η δήλωση του κ. Σπίρτζη έγινε μετά τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα το πρωί με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο, με αντικείμενο την υπόθεση των υποκλοπών.

Κατά τις πληροφορίες, το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator έστειλε στο κινητό του κ. Σπίρτζη δύο link-παγίδες τον περασμένο Νοέμβριο. Το ένα μάλιστα ήταν αυτό που είχε σταλεί και στα κινητά των Νίκου Ανδρουλάκη και Θανάση Κουκάκη.

Mετά την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον Άρειο Πάγο ο Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε:

«Κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριο Ντογιάκο, έπειτα από τη διαπίστωση ότι μου είχαν σταλεί δύο SMS με μολυσμένα μηνύματα, links, για την παγίδευση του κινητού τηλεφώνου μου με το λογισμικό Predator. Η απόπειρα παγίδευσης του κινητού μου σχετίζεται με την πολιτική μου δράση, με τη θεσμική μου ιδιότητα ως τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τα θέματα της ΕΥΠ.



Συγκεκριμένα, στις 13 Νοέμβρη του 2021 εξέδωσα ανακοίνωση καταγγελίας στον κ. Μητσοτάκη με θέμα «Ο Μητσοτάκης σε παρακολουθεί και σε φακελώνει» με βάση το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και τα σήματα της ΕΥΠ, του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή στην Εφημερίδα των Συντακτών Που αποκάλυπταν σήματα της ΕΥΠ που διέταζαν για παρακολουθήσεις πολιτών για την καταγραφή του ιδεολογικού τους υποβάθρου, δημοσιογράφων, για παρακολούθηση 12χρονου προσφυγόπουλου που σκίτσο του δημοσιεύθηκε στη Le Monde. Για παρακολούθηση δημοσιογράφου, δικηγόρου, δημόσιου λειτουργού.



Δύο ημέρες αργότερα στις 15 Νοεμβρίου του 2021 κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον προϊστάμενο της ΕΥΠ, σύμφωνα με τον νόμο του επιτελικού κράτους, τον κ. Μητσοτάκη και εξέδωσα δεύτερη ανακοίνωση με θέμα «Ο Μητσοτάκης σε φακελώνει και σε παρακολουθεί» και με βάση δεύτερο δημοσίευμα αποκαλύψεων πάλι της Εφημερίδας των Συντακτών. Την ίδια ημέρα έλαβα μήνυμα παγίδευσης στο κινητό μου με το λογισμικό Predator που είχε σαν link το efsyn.news αντί για το efsyn.gr. Τέσσερις ημέρες αργότερα, έλαβα δεύτερο μήνυμα με στόχο την παγίδευση του κινητού μου. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι ήθελαν διακαώς να μάθουν με ποιους δημοσιογράφους, με ποιους πολίτες μιλάω και προφανώς συνομιλίες μου με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, για την ΕΥΠ και τις αποκαλύψεις που είχαν γίνει εκείνες τις ημέρες.

Θέλω να σας ενημερώσω και να τονίσω ότι το δεύτερο μήνυμα είναι το ίδιο που εστάλη στον Θανάση Κουκάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Που σημαίνει ότι δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά παρακολούθησης. Ούτε του κ. Κουκάκη, ούτε του κ. Ανδρουλάκη. Τα τρία μηνύματα στάλθηκαν από το ίδιο άρρωστο, νοσηρό, αντιδημοκρατικό και παράνομο κέντρο. Και αυτό το κέντρο είναι η ΚΥΠ Μητσοτάκη, είτε απευθείας, είτε μέσω εντολής τους από τρίτους. Για τον λόγο αυτό θέλω να υποβάλλω δημόσια ερωτήματα.



Κύριε Μητσοτάκη, ακούγατε τις συνομιλίες που είχα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα; Ακούγατε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις τακτικές που θα ακολουθούσαμε; Ακούγατε και βλέπατε στο γραφείο του τις συσκέψεις που είχαμε; Ακούγατε τις συνομιλίες μου με τους υπόλοιπους τομεάρχες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ; Διαβάζατε τα μηνύματα που ανταλλάσσαμε; Είτε οι τομεάρχες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ μας είτε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα; Παρακολουθούσατε, γιατί είχατε και εικόνα, τις συσκέψεις που κάναμε στο κόμμα μας; Παρακολουθούσατε τις συναντήσεις ή τις επικοινωνίες που είχαμε με δημοσιογράφους ή με βουλευτές άλλων κομμάτων; Παρακολουθούσατε τις συνομιλίες μου με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, με τους γονείς μου, με τους δικούς μου ανθρώπους;



Κύριε Μητσοτάκη πόσους άλλους βουλευτές, πόσους άλλους πολιτικούς, πόσους άλλους επιχειρηματίες δημοσιογράφους και πολίτες παρακολουθήσατε; Δεν μας αξίζει. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό μετά από τόσα χρόνια αγώνες της αριστεράς, του προοδευτικού κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου. Μετά από τόσες προσπάθειες πρωθυπουργών, υπουργών, βουλευτών, όλου του πολιτικού φάσματος, δεν μας αξίζει να βιώνουμε μια μαύρη περίοδο του καθεστώτος Μητσοτάκη, που θυμίζει τις πιο μελανές στιγμές της πολιτικής μας ιστορίας. Δεν θα αφήσουμε την κατάσταση του καθεστώτος Μητσοτάκη έτσι. Θα επαναφέρουμε την δημοκρατία στην χώρα μας ξηλώνοντας το καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να ζήσουν κάτω από ένα καθεστώς που δεν σέβεται το Σύνταγμα, τα ατομικά δημοκρατικά δικαιώματα , τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων κάθε πολίτη κάθε ανθρώπου και κυρίως της δημοκρατίας μας , διασύροντας τη χώρα μας».

Τι λένε πηγές της Κουμουνδούρου

Σχετικά με τις καταγγελίες του Χρήστου Σπίρτζη, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν τα εξής:

«Στόχος παρακολούθησης του επιτελικού παρακράτους Μητσοτάκη με το παράνομο λογισμικό Predator έγινε ένας ακόμη πολιτικός του αντίπαλος. Ο βουλευτής και Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος σήμερα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για σειρά αδικημάτων, μεταξύ άλλων και για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων (άρθρο 187 ΠΚ).

Μετά από έλεγχο στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε ότι αυτό είχε γίνει στόχος από το παράνομο λογισμικό Predator τον Νοέμβριο του 2021. Υπήρξαν δύο επιθέσεις από το παράνομο λογισμικό, η δεύτερη με τον ίδιο σύνδεσμο με τον οποίο μολύνθηκε τον Ιούλιο του 2021 το κινητό του Θανάση Κουκάκη και επιχειρήθηκε να μολυνθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 το κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το σκάνδαλο πλέον λαμβάνει κολοσσιαίες διαστάσεις καθώς οι παρακρατικοί μηχανισμοί του κ. Μητσοτάκη, με τη μόλυνση του κινητού του κ. Σπίρτζη παρακολουθούσαν και τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα που συνομιλούσε μαζί του για μία σειρά από κρίσιμα θέματα, αφού είναι αρμόδιος για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Ελληνική Αστυνομία, την ΕΥΠ, την Πολιτική Προστασία και όλα τα πεδία αρμοδιότητας του Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Παράλληλα, εμμέσως παρακολουθούσαν και πολλούς τομεάρχες, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που συνομιλούσαν καθημερινά με τον κ. Σπίρτζη.

Με το που κυκλοφόρησε η εφημερίδα ο Χρήστος Σπίρτζης έβγαλε ανακοίνωση με τίτλο “Ο Μητσοτάκης σε φακελώνει και σε παρακολουθεί” (https://www.spirtzis.gr/o-mitsotakis-se-fakelonei-kai-se-parakolouthei/)

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 η ίδια εφημερίδα συνεχίζει το θέμα και κυκλοφορεί με βασικό τίτλο “Φτιάχνουν ΕΥΠ στα μέτρα της Μαξίμου Α.Ε.”. Σε αυτό το δημοσίευμα επισημαίνεται η σιγή ιχθύος από την κυβέρνηση για τις μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 όταν η Εφημερίδα των Συντακτών κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τίτλο “Πώς η ΕΥΠ παρακολουθεί και απλούς πολίτες”. Στο δημοσίευμα αυτό η εφημερίδα αποκάλυπτε τις εντολές παρακολούθησης δημοσιογράφων, δικηγόρων, ακόμη και ανήλικων προσφυγόπουλων. Στο ρεπορτάζ υπήρχε εκτενής αναφορά στη λεγόμενη παραΕΥΠ, το ΚΕΤΥΑΚ δηλαδή, και τις εκτός ελέγχου νομιμότητας δραστηριότητές του.

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ βγάζει νέα ανακοίνωση με τίτλο “Ο Μητσοτάκης σε φακελώνει και σε παρακολουθεί Νο 2 - Θα τον ζήλευε ο αείμνηστος Νίκος Γρυλλάκης”, όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι “η ακροδεξιά πρακτική του κ. Μητσοτάκη, η χειραγώγηση της ΕΥΠ από τον κ. Μητσοτάκη δεν προσβάλει απλά τη Δημοκρατία μας και τους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά την ακυρώνει, όπως τις πιο μαύρες πολιτικές περιόδους της χώρας μας” (https://www.spirtzis.gr/o-mitsotakis-se-fakelonei-kai-se-parakolouthei-no2-tha-ton-zileve-o-aeimnistos-nikos-gryllakis/).

Παράλληλα, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοινώνει ότι επικεφαλής δεκάδων βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: “Παρακολουθήσεις και φακέλωμα από την ΕΥΠ – Αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών”. Στην ερώτηση αυτή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έθεταν σειρά ερωτημάτων και καλούσαν τον κ. Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις στο κοινοβούλιο (https://www.spirtzis.gr/o-mitsotakis-se-fakelonei-kai-se-parakolouthei-no2-tha-ton-zileve-o-aeimnistos-nikos-gryllakis/). Λίγη ώρα μετά, στις 17:17 της ίδιας μέρας, δέχεται από άγνωστο αριθμό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο με τον μολυσμένο σύνδεσμο.

Τέσσερις ημέρες μετά Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 σε απογευματινή ώρα δέχεται νέα επίθεση και πάλι από άγνωστο αριθμό που στόχευε στη μόλυνση του κινητού του με το Predator. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, ο σύνδεσμος στο μήνυμα ήταν ο ίδιος με τον οποίο μολύνθηκε το κινητό του Θανάση Κουκάκη και επιχειρήθηκε να μολυνθεί το κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τους φόβους και τις πληροφορίες ότι παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Έτσι εξηγείται και η άρνηση του κ. Μητσοτάκη να καταργήσει την τροπολογία που εμποδίζει την ΑΔΑΕ να ενημερώσει όσους προσφύγουν για ενδεχόμενη παρακολούθησή τους, αλλά και η σιωπή του κ. Τασούλα στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μετά την πρόσφατη επίσκεψη του στην ΑΔΑΕ ζήτησε να σταλούν από τον ΠτΒ όλοι οι αριθμοί τηλεφώνων των βουλευτών και ευρωβουλευτών που επιθυμούν, προκειμένου να ελεγχθεί αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης.

Σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 ο Χρήστος Σπίρτζης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου αυτουργού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετόχου, κατ’ άρθρα 45 - 49 ΠΚ, στις καταμηνυόμενες πράξεις, ιδίως στις εξής:

παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας, παρακολούθηση και αποτύπωση σε υλικό φορέα προφορικής συνομιλίας και μη δημόσιων πράξεων και χρήση των πληροφοριών (άρθρο 370 Α παρ. 1, 2, 3 ΠΚ) παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε ηλεκτρονικά δεδομένα (άρθρο 370Β ΠΚ) παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 15 ν. 3471/2006) χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη βλάβη άλλου, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο 38 παρ. 1 -5 ν. 4624/2019) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων (άρθρο 187 ΠΚ).»

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Λάρισα: Την βρήκαν χτυπημένη στο κεφάλι και τυλιγμένη με πάπλωμα (εικόνες)

Κομοτηνή: Περιέλουσε την γυναίκα του με βενζίνη και της έβαλε φωτιά

Βασίλισσα Ελισάβετ: Διάσημοι καλλιτέχνες θρηνούν για τον θάνατό της