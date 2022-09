Κοινωνία

Χειροπέδες σε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων και γενετήσιες πράξεις

Σπίτι του βρέθηκε ένα φορητός σκληρός δίσκος με πλήθος οπτικοακουστικού υλικού ερωτικού περιεχομένου του δράστη με τα θύματα. Η καταγγελία που οδήγησε στην σύλληψή του.



Ένας 62χρονος συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, κατάχρηση ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, πριν από τη σύλληψη του άνδρα προηγήθηκε καταγγελία γυναίκας, σύμφωνα με την οποία, συγγενικό της πρόσωπο έγινε αποδέκτης μηνυμάτων, τα οποία περιείχαν φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου της καταγγέλλουσας όταν ήταν ανήλικη, ενώ συγχρόνως ο άγνωστος αποστολέας απαιτούσε από το συγγενικό της πρόσωπο, παρόμοιες πράξεις έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Στη συνέχεια ακλούθησε έρευνα, από την οποία ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπλοκή του συλληφθέντα στην παράνομη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε και η εμπλοκή του σε κατ' εξακολούθηση ασελγείς πράξεις σε βάρος ακόμα τεσσάρων ανηλίκων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 62χρονου, βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, φορητός σκληρός δίσκος, με πλήθος οπτικοαουστικού υλικού, ερωτικού περιεχόμενου του δράστη με τις ανήλικες, 203 ψηφιακοί δίσκοι, επτά φορητοί σκληροί δίσκοι, δύο κάμερες, πέντε κινητά τηλέφωνα, τρεις φορητές μονάδες αποθήκευσης και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

