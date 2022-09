Life

iLLEOo: στο νοσοκομείο ο τράπερ μετά από τροχαίο (εικόνες)

Ο τράπερ δημοσιοποίησε φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο που φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά σε πρόσωπο και σώμα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο γνωστός τράπερ iLLEOo, μετά από ατύχημα που είχε με τη μηχανή του.

Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από αναρτήσεις που έκανε ο ίδιος στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram κατά τις οποίες φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο πρόσωπο και το σώμα.

Για το εν λόγω περιστατικό με τον τράπερ, έκανε λόγο και ο λογαριασμός trap industry στο Instagram που ασχολείται με θέματα της τραπ μουσικής κοινότητας, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά, μοιράστηκε το βίντεο του iLLEOo από το νοσοκομείο και έγραψε στη λεζάντα: «Ο #ILLEOo είχε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο με πληγές στο πρόσωπο και στο σώμα του! Ο καλλιτέχνης αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε καλή κατάσταση!».

