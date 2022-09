Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος Γ' - Διάγγελμα: Η απώλεια της Ελισάβετ θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα

Τι ανέφερε στο πρώτο διάγγελμά του στον Βρετανικό λαό, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, πραγματοποίησε το πρώτο διάγγελμά του στον Βρετανικό λαό, μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, σε ηλικία 96 ετών.

Ο 73χρονος Κάρολος ανακηρύχθηκε αυτομάτως βασιλιάς όταν η Ελισάβετ Β' απεβίωσε χθες το απόγευμα στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Το διάγγελμά του νέου Βασιλιά, ήταν ένας φόρος τιμής στη μητέρα του, που έφυγε από τη ζωή.

«Ο θάνατος της πολυαγαπημένης μου μητέρας, της βασίλισσας, είναι μια στιγμή υπέρτατης θλίψης για εμένα», ανέφερε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θάνατο της Ελισάβετ. «Η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, την κοινοπολιτεία και για αμέτρητους ανθρώπους».

Ακόμη ανέφερε πως "όσο καιρό μου δώσει ο Θεός, θα κρατήσω το σύνταγμά μας στην καρδιά του Έθνους μας. Υπόσχομαι να σας υπηρετήσω με ευθύνη, όπως έκανα σε όλη μου τη ζωή", τόνισε μεταξύ άλλων.

Τέλος ανέφερε πως "στο ταξίδι που κάνεις για να βρεις τον πατέρα, ένα πράγμα έχω να σου πω: σε ευχαριστώ"

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

