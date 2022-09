Αθλητικά

Πόλο γυναικών: Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη

Ήττα στον τελικό και ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών.

Το κακό ξεκίνημα, τα δύο χαμένα πέναλτι και ένα 3-0 σερί στα τελευταία λεπτά, στέρησαν από την εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλους το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε 9-6 στον τελικό της διοργάνωσης από την Ισπανία, η οποία υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2020 στη Βουδαπέστη, και αρκέστηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου, για τέταρτη φορά στις ισάριθμες συμμετοχές της σε τελικούς.

Ο τελικός "στράβωσε" με το… καλημέρα για την ελληνική ομάδα, η οποία έπαιξε μεν καλή άμυνα στα 2μ., αλλά δέχθηκε τρία γκολ από την περιφέρεια στην πρώτη περίοδο, χωρίς να "ξοδέψει" ούτε μία αποβολή. Στην επίθεση, η Εθνική είχε στο ίδιο διάστημα 0/2 με παίκτρια παραπάνω και ένα χαμένο πέναλτι (η 20χρονη Τέρε, που και πάλι προτιμήθηκε αντί της έμπειρης Εστερ, απέκρουσε την κακή εκτέλεση της Ελευθερίας Πλευρίτου). Ετσι, το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να προηγείται 3-0 και να επιβάλει τον δικό της νόμο στο παιχνίδι.

Χρειάστηκε να περάσουν 9,5 λεπτά αγώνα για να έρθει το πρώτο ελληνικό γκολ με τη Χυδηριώτη σε παίκτρια παραπάνω, αλλά η απάντηση ήρθε άμεσα, με τη Λέιτον να σκοράρει από τα 2μ. Στο δεύτερο μισό της δεύτερης περιόδου, όμως, τα πράγματα ξαφνικά άλλαξαν. Οι Ισπανίδες άρχισαν να κερδίζουν αποβολές, αλλά η ελληνική άμυνα στην παίκτρια λιγότερο ήταν εξαιρετική και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του 2020 έχασαν τέσσερις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Στο ενδιάμεσο, η εθνική αξιοποίησε άλλη μία κερδισμένη αποβολή, ενώ πέτυχε κι ένα γκολ στην κόντρα με τη Σιούτη, μετά από κλέψιμο της Βάσως Πλευρίτου, για να μειώσει σε 4-3 στο τέλος του ημιχρόνου και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Το "γαλανόλευκο" συγκρότημα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με πέναλτι που κέρδισε η Ξενάκη, όμως η Τέρε σταμάτησε και τη Βάσω Πλευρίτου. Ακολούθησε κερδισμένο πέναλτι για την Ισπανία, με την Ιωάννα Σταματοπούλου (με τη βοήθεια του δοκαριού) να αποκρούει το σουτ της Εσπάρ, όμως στην αμέσως επόμενη φάση καταλογίστηκε νέο πέναλτι σε βάρος της Εθνικής και η Ρουίθ το εκμεταλλεύτηκε για το 5-3.

Η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου έκλεισε το τρίτο οκτάλεπτο χωρίς γκολ (όπως και το πρώτο), όμως στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου κέρδισε αποβολή και, μετά από τάιμ άουτ, εκτέλεσε πολύ ωραία την επίθεση και σκόραρε με την Ξενάκη. Η Μάικα Γκαρσία απάντησε άμεσα από τα 2μ., όμως η Εθνική είχε τις ψυχικές δυνάμεις για μία τελική αντεπίθεση. Η Ελευθερία Πλευρίτου βρήκε ανοργάνωτη την ισπανική άμυνα και με πανέμορφη λόμπα μείωσε και η Χυδηριώτη, έστω και με λίγη δόση τύχης (πήρε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση της Τέρε και έσπρωξε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα), ισοφάρισε 6-6, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Εκεί όμως που ο τελικός έμοιαζε να έχει "γυρίσει", ήρθε το μοναδικό ίσως λάθος της ελληνικής άμυνας. Παίζοντας με παίκτρια λιγότερη, άφησε όλο το χώρο ακριβώς στην παίκτρια που δεν έπρεπε, την Μπέα Ορτίθ, και η ("αόρατη" ως εκείνο το σημείο) σταρ της Ισπανίας έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα της, σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο, 3΄29΄΄ πριν το τέλος. Ακολούθησε μία παίκτρια παραπάνω για την ελληνική ομάδα που χάθηκε με επιθετικό φάουλ κι ένα μακρινό σουτ της Μαργαρίτας Πλευρίτου που δεν δυσκόλεψε την Τέρε, για να "σφραγίσουν" την ισπανική νίκη η Μάικα Γκαρσία και η Αννι Εσπάρ. Οι τρεις πιο έμπειρες παίκτριες του Μιγκέλ Οκα, έμελλε τελικά να κάνουν τη διαφορά απέναντι στη νεανική ελληνική ομάδα, που "λύγισε" ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να το πιστέψει…

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 1-3, 1-0, 4-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Ρουίθ (περιφέρεια), 2-0 Πέρεθ (περιφέρεια), 3-0 Εσπάρ (περιφέρεια), 3-1 Χυδηριώτη (π.π.), 4-1 Λέιτον (φουνταριστός), 4-2 Μαργ. Πλευρίτου (π.π.), 4-3 Σιούτη (κόντρα), 5-3 Ρουίθ (πέναλτι), 5-4 Ξενάκη (π.π.), 6-4 Γκαρσία (φουνταριστός), 6-5 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 6-6 Χυδηριώτη (π.π.), 7-6 Ορτίθ (π.π.), 8-6 Γκαρσία (φουνταριστός), 9-6 Εσπάρ (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 4/10 με παίκτρια παραπάνω, 0/2 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Η Ισπανία είχε 1/5 με παίκτρια παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια και 3 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Νόγκε (7΄10΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Κάμους (6΄08΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Φεράρι (Ιταλία), Πέρις (Κροατία)

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μιγκέλ Οκα): Εστερ, Νόγκε, Εσπάρ 2, Ορτίθ 1, Πέρεθ 1, Πρατς, Ρουίθ 2, Πένια, Φόρκα, Κάμους, Γκαρσία 2, Λέιτον 1, Τέρε

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 2, Τριχά, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ξενάκη 1, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σωτηρέλη

** Εκτός ελληνικής 13άδας έμειναν -όπως και στον ημιτελικό- η Στεφανία Σάντα και η Ελενα Ελληνιάδη.

** Στον "μικρό" τελικό, η Ιταλία επικράτησε 16-13 της Ολλανδίας και κατέκτησε το δέκατο μετάλλιό της στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Σε ένα ματς με ασυνήθιστα υψηλό σκορ, η "σετερόζα" προηγήθηκε 8-5 στη δεύτερη περίοδο, αλλά η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση απάντησε με επιμέρους σκορ 7-2 και πέρασε μπροστά 12-10 στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Στο φινάλε, όμως, η αιεθαλής Ρομπέρτα Μπανικόνι και η 19χρονη Σοφία Τζουστίνι ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό και οδήγησαν την ομάδα τους στη νίκη και την επιστροφή στο βάθρο, για πρώτη φορά μετά το 2016.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ολλανδία): 4-5, 4-3, 4-2, 1-6

Τα γκολ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Σλίκινγκ 2, Κόινινγκ 2, Γιούστρα 2, Φαν ντερ Σλουτ, Σέβενιχ, Μουλχάουτσεν

ΙΤΑΛΙΑ: Μπιανκόνι 5, Τζουστίνι 4, Πικότσι 3, Αβένιο 2, Παλμιέρι, Βιακάβα

