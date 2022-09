Κοινωνία

Πέθανε ξαφνικά 44χρονος στην μπανιέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον άνδρα, που κατέρρευσε ενώ έκανε μπάνιο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες έχασε την ζωή του.

Ακόμη μια τραγωδία «γράφτηκε» το βράδυ της Παρασκευής, στην Λάρισα.

Ένας 44χρονος άνδρας φέρεται να έπαθε ανακοπή καρδιάς – όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του, σε συνοικία της Λάρισας.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ από οικεία του πρόσωπα.

Στο σπίτι έσπευσαν δύο ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρό, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Επί τόπου βρέθηκε και και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: larissanet.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Φαίη Μαυραγάνη: Η πρώτη “καλημέρα” και το βίντεο με τον Νίκο Μάνεση

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τουρκία: Νέες κυρώσεις για μελλοντικές αγορές ρωσικών όπλων

ΑΑΔΕ - Κολωνάκι: Πρόστιμο “μαμούθ” σε εστιατόριο για φοροδιαφυγή