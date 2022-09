Αθλητικά

Eurobasket: Η Ελλάδα στον... δρόμο για την 8αδα

Πανέτοιμη για τον πρώτο νοκ άουτ χιαστί αγώνα της στο Ευρωμπάσκετ 2022 είναι η εθνική, κόντρα στην Τσεχία.



Μετά από πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην πρώτη φάση στο Μιλάνο (επί των Κροατίας, Ιταλίας, Ουκρανίας, Μεγάλης Βρετανίας και Εσθονίας), η «επίσημη αγαπημένη» έχει στόχο να συνεχίσει αήττητη στους τέσσερις εναπομείναντες αγώνες έως τη νύχτα της 18ης Σεπτεμβρίου για ν' ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού μπάσκετ για 3η φορά στην Ιστορία της (1987, 2005) και πρώτη μετά από 17 χρόνια! Κι ενώ το τελευταίο της μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ ήταν το χάλκινο το 2009 στην Πολωνία. Ως πρώτοι του 3ου ομίλου ταξίδεψαν από την Ιταλία στο Βερολίνο οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη και στον δρόμο τους θα βρουν την τέταρτη του 4ου ομίλου, Τσεχία, στη φάση των «16», απόψε το βράδυ (11/9, 21:45).

Η εθνική δεν έχει... ευχάριστες αναμνήσεις απέναντι στους Τσέχους στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή η εθνική Ελλάδας είναι μία άλλη... μία ανώτερη ομάδα εν συγκρίσει με εκείνη που υπέστη τις δύο ήττες από τους Τσέχους. Δεν φαίνεται ικανή αυτή τη φορά η Τσεχία να δυσαρεστήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του, αν βέβαια οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Μόνο ο κακός εαυτός της θα μπορούσε να σταματήσει την εθνική από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2022, εκεί που αν βρεθεί θ΄ αντιμετωπίσει τη Γερμανία την ερχόμενη Τρίτη, 13/9.

Όσον αφορά στις δύο ήττες της εθνικής από την Τσεχία, η μία ήττα και μάλιστα επώδυνη ήταν στον τελικό του Προολυμπιακού Τουρνουά στη Βικτόρια του Καναδά. Τότε, η εθνική είχε ηττηθεί με 97-92 στον τελικό, για να καταλάβει η Τσεχία την πρώτη θέση και να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής των Τσέχων σ' εκείνον τον αγώνα ήταν ο Γιαν Βέσελι με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ πρώτος σκόρερ είχε αναδειχτεί για την Τσεχία ο Πάτρικ Άουτνα με 20 πόντους. Από την εθνική, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης με 14 πόντους.

Οι Τσέχοι είχαν αφήσει και εκτός προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019 την εθνική επικρατώντας με 84-77, με τον Γιαρομίρ Μπόχατσικ να αποδεικνύεται... κρυφός άσος από τον μανίκι του Ομοσπονδιακού της Τσεχίας, Ρόνεν Γκίνζμπουργκ σημειώνοντας 25 πόντους, ενώ από 13 πόντους είχαν οι Τόμας Σατοράνσκι και Πάτρικ Άουντα.

Η οικοδέσποινα του 4ου ομίλου (σ.σ. οι αγώνες διεξήχθησαν στην Πράγα στην πρώτη φάση) επικράτησε του Ισραήλ στην 5η και τελευταία αγωνιστική (88-77) και «σφράγισε» το τελευταίο εισιτήριο του γκρουπ για το "Top16". Oι Τσέχοι δεν μπήκαν καλά σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, αφού ξεκίνησαν με δύο ήττες, από Πολωνία (99-84) και Σερβία (68-81), για να ξεπεράσουν στην 3η αγωνιστική το εμπόδιο της Ολλανδίας (88-80). Εν συνεχεία ήρθε μια τρίτη ήττα, αυτή από την Φινλανδία (98-88) για να προκριθούν με διαφορά... στήθους από το Ισραήλ, πάνω στο νήμα (και οι δύο με ρεκόρ 2-3).

H 7η θέση στο Ευρωμπάσκετ του 2015 είναι η καλύτερη που έχει καταλάβει στην Ιστορία της η Τσεχία, μια ομάδα που βασίζεται στην οργάνωση του παιχνιδιού από τον Τόμας Σατοράνσκι. Ο πόιντ γκαρντ της Μπαρτσελόνα είχε 14 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Ισραήλ. Κι όμως... η συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ κρίθηκε την τελευταία στιγμή, αφού είχε τραυματιστεί σε φιλικό αγώνα κόντρα στην Γερμανία και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει ν' αγωνιστεί μπροστά στο τσέχικο κοινό. Ο Βόιτεκ Χρούμπαν σημείωσε 25 και 16 ο Γιαν Βέσελι με 7 ριμπάουντ κόντρα στο Ισραήλ. Οι τρεις τους είναι τα βασικά «όπλα» της Τσεχίας, ενώ πάντα επικίνδυνοι είναι οι Κίζλινγκ, Κριζ, Μπόχατσικ και Μπάλβιν.

Ηλικιακά ο μέσος όρος της εθνικής Τσεχίας είναι τα 29 έτη, ενώ τα 2.02 είναι ο μέσος όρος σε ύψος της ομάδας του Γκίνζμπουργκ.

Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «16» του Ευρωμπάσκετ 2022 της Κυριακής:

13:00 Ουκρανία-Πολωνία

15:45 Φινλανδία-Κροατία

19:00 Σερβία-Ιταλία

21:45 Ελλάδα-Τσεχία