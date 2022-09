Αθλητικά

Ράλι Ακρόπολις: Ο Νεβίλ πήρε την νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους κατασκευαστές, υπήρξε απόλυτη κυριαρχία με κατάκτηση των πρώτων τριών θέσεων από αγωνιζόμενους,με οχήματα της ίδιας εταιρείας.

Ο Τιερί Νεβίλ ήταν ο νικητής του Ράλι Ακρόπολις, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα (11/9) με τρεις ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 45.06 χιλιομέτρων.

Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στην υβριδική εποχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και πρώτη μετά τον Οκτώβριο του 2021 και το Ράλι Καταλωνίας, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Εσθονό «ομόσταυλό» του, Οτ Τάνακ (+15.0 δευτερόλεπτα), ο οποίος παρέμεινε «ζωντανός» στο «κυνήγι» του τίτλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Hyundai πανηγύρισε το «παρθενικό» 1-2-3 της ιστορίας της ως κατασκευαστής, καθώς την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ισπανός Ντάνι Σόρντο με ακόμη ένα i20 N Rally1 (+1:49.7).

Η ομάδα από τη Νότια Κορέα «κλείδωσε» ουσιαστικά τις τρεις θέσεις του βάθρου πριν την πρώτη σημερινή ειδική (Ελευθεροχώρι 1), όταν ο Βρετανός Έλφιν Έβανς εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο τούρμπο του Toyota του, ενώ, μετά το τέλος της, ο Τάνακ δήλωσε ότι οι άνθρωποι της Hyundai έδωσαν εντολή στους οδηγούς τους να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να μην πιέζουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Τα 21 μέτρα και ποιους αφορούν

Κορονοϊός – Σαρηγιάννης: μάσκα στα σχολεία και στα λεωφορεία (βίντεο)