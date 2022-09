Κοινωνία

Σχολεία: Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές - Τα μέτρα για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πρώτο" κουδούνι σήμερα με πιο χαλαρούς κανόνες για την πανδημία. Το μήνυμα Κεραμέως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ξεκινάει σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Από αύριο, Τρίτη, αρχίζει κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Φέτος, η χρήση προστατευτικής μάσκας θα είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, όμως, συνεχίζουν να υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ. Τα τεστ θα πρέπει να διενεργούνται μία φορά ανά σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα οκτώ ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά η λήξη των μαθημάτων θα είναι στις 15 Ιουνίου 2023, στα Γυμνάσια στις 30 Μαΐου και η λήξη των εξετάσεων του Γυμνασίου στις 15 Ιουνίου, ενώ στα Λύκεια τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 19 Μαΐου.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις στη Γ' Λυκείου θα πραγματοποιηθούν 22 έως 30 Μαΐου και οι εξετάσεις στην Α' και Β' Λυκείου 22 Μαΐου με 15 Ιουνίου.

«Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά γεμάτη αισιοδοξία, με δημιουργική διάθεση και με στόχο ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, σύγχρονο, καινοτόμο σχολείο» τονίζει η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε μήνυμά της στους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι φέτος το σχολείο «θα έχει σημαντικές καινοτομίες, όλες σχεδιασμένες για να εξασφαλίσουν περισσότερα και καλύτερα εφόδια για τα παιδιά μας, ένα πιο σταθερό και με δυνατότητες εξέλιξης εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη μας, ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα για όλους».

Απευθυνόμενη στους μαθητές, περιγράφει ότι θα συμμετάσχουν σε προγράμματα, «όπως το νέο ολοήμερο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι με αντικείμενα και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και έκφρασης, καθώς και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως διαδραστικούς πίνακες και σετ ρομποτικής, που θα εγκατασταθούν σταδιακά στα σχολεία όλης της χώρας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς».

Η κ. Κεραμέως αναφέρεται, επίσης, «στον Παιδαγωγικό Σύμβουλο-Μέντορα, που θα υποστηρίζει και θα ενθαρρύνει κάθε νέο εκπαιδευτικό, και τον Ενδοσχολικό Συντονιστή, που θα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας και θα συνεπικουρεί το έργο του διευθυντή, με την καλύτερη δυνατή στελέχωση».

Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως η φετινή χρονιά είναι οργανωμένη νωρίτερα από ποτέ, «αφού ήδη είναι γνωστές οι ημερομηνίες-ορόσημα, όπως η λήξη των τριμήνων/τετραμήνων και του διδακτικού έτους και το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον καλύτερο προγραμματισμό όλων».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα μέτρα: Ανακοινώνονται οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του

Κομοτηνή - Γυναικοκτονία: Πέθανε η 55χρονη που περιέλουσε με βενζίνη ο σύζυγός της