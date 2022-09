Κοινωνία

Μενίδι: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με προσαγωγές

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής στη Δυτική Αττική και κυρίως στο Μενίδι για τον εντοπισμό ατόμων που διέπρατταν κλοπές. Παράλληλα, γίνονται έλεγχοι και για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έχουν γίνει, έως αυτή την ώρα, περισσότερες από δέκα προσαγωγές.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

