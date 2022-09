Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν “μοιράζει” σπίτια και οι εργαζόμενοι στο Ακκουγιού είναι απλήρωτοι

Σταμάτησαν να δουλεύουν οι απλήρωτοι εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό, ενώ ο Ερντογάν μοιράζει προεκλογικά σπίτια. Ο Τύπος, τον….χαβά του με την Ελλάδα.

Οι εργασίες για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Άκκουγιου σταμάτησαν εδώ και καιρό, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνοντας ότι δεν πληρώνονται οι μισθοί των εργαζομένων.

Όπως μεταδίδεται από τουρκικά ΜΜΕ, η κατασκευή του Άκκουγιου βρισκόταν σε αδιέξοδο έπειτα από τον αποκλεισμό της τουρκικής εταιρείας IC Ictas από την αντίστοιχη ρωσική εργολαβική εταιρεία Rosatom με την οποία συνεργαζόταν για το έργο. Η ρωσική εταιρεία κατήγγειλε τη σύμβαση με την τουρκική εταιρεία επικαλούμενη λόγους ασφάλειας στην εργασία κιαι παρατυπίες. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που είναι θύματα φτάνει τις 15 χιλιάδες.

Πάντως, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρεου, ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλμπάι Αντμέν με δήλωσή του στο τουίτερ αναφέρει: «Οι κάρτες εισόδου Τούρκων εργαζομένων που ήρθαν να εργαστούν στον πυρηνικό σταθμό της Μερσίνας Άκκουγιου έχουν ακυρωθεί. Το Άκκουγιου απαγορεύεται στους Τούρκους! Επιτρέψτε μου να εξηγήσω για όσους δεν ξέρουν: Το κυβερνών κόμμα AKP έδωσε το Άκκουγιου πλήρως υπό τον έλεγχο των Ρώσων. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πλέον τι συμβαίνει μέσα. Οι Ρώσοι το έκαναν στρατιωτική βάση».

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε για το θέμα: «Θα παρακολουθήσω προσωπικά τις εργασίες στο Άκκουγιου με την αντιπροσωπεία μου. Μετά από αυτό, θα μεταφέρω την κατάσταση στον κ. Πούτιν. Θα του ζητήσω να καθορίσουμε τον οδικό μας χάρτη». Στις 9 Αυγούστου ο Ταγίπ Ερντογάν επισκέφθηκε το Άκκουγιου, ωστόσο ακόμη δεν υπήρξε καμιά πρόοδος.

Εργαζόμενος ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, φέρεται να δήλωσε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι, δεν υπήρξε πρόοδος στο εργοτάξιο, κάποιες αποθήκες λεηλατήθηκαν και οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να λάβουν μισθό.

Τονίζοντας ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη συνάντηση του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν στις 15-16 Σεπτεμβρίου, ο εργαζόμενος είπε ότι μπορεί να μην υπάρξει σαφές αποτέλεσμα από την συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ερντογάν «μοιράζει» σπίτια

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα, προσφέροντας στους πολίτες του φθηνά σπίτια.

Στόχος είναι να δοθούν 500.000 κατοικίες σε 81 επαρχίες σε μία 5ετία, από το 2023-2028. Ένα 3άρι διαμέρισμα αξίας 35.000 ευρώ θα μπορεί να αποπληρωθεί έπειτα από 240 δόσεις, που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του θα πληρώνει από 130 ευρώ το μήνα/20 χρόνια.

Βίντεο για Ερντογάν στο Tik Tok έγινε viral

Στο βίντεο του Tik Tok, που έγινε viral, φαίνονται οι πολίτες να κρύβουν τα χρήματά τους μόλις βλέπουν τον Ερντογάν.

Και ο λόγος είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος τους είχε ζητήσει να καταθέσουν στις τράπεζες χρυσό και χρήματα που κρύβουν κάτω από το μαξιλάρι τους.

Πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου

Ακσάμ

Ο Μητσοτάκης κατέφυγε στον Μακρόν. Μετά την αντίδραση Τουρκίας έτρεξε στον Μακρόν. Όταν του είπε ο ‘Μακρόν’ σας στηρίζουμε τότε για τα καλά έγινε αυθάδης: «Σας περιμένουμε με το φως της ημέρας».

Τουρκίγε

Η Ελλάδα ζορίζει την υπομονή

Ακάρ: Σύνελθε

Τζουμχουριέτ

Μητσοτάκης και Ερντογάν. Από δύο λαϊκιστές χαρτί πολέμου

Αϊντινλίκ

«Ενώ ΗΠΑ και Ελλάδα απειλούν στο Αιγαίο ο ήρωας των Ιμίων δεν μπορεί να είναι φυλακή με κατηγορίες για FETO», γράφει ο Αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ, ενώ στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας υπάρχει δημοσίευμα για την επίσκεψη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου σε Χάλκη, Ρόδο και Καστελλόριζο.

Σαμπάχ

«Ενώ η ένταξη κλιμακώνεται, νέα πρόκληση από Ελλάδα. Η Πρόεδρος της Ελλάδας στο Καστελλόριζο: Προκαλεί ερωτηματικά ο χρόνος της επίσκεψης», σημειώνεται στην εφημερίδα, που κάνει λόγο για «προκλήσεις που είχαν ξεκινήσει με ομιλία Μητσοτάκη στη βουλή ΗΠΑ που ζητούσε να μην πουλήσουν F16 στην Τουρκία.

Συνεχίστηκε με παρενοχλήσεις αεροσκαφών

Τώρα η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Καστελόριζο που είναι μόλις 2,1 χλμ από την Τουρκία.

Αβέβαιο το καθεστώς νησιών όπως Πάτμος, Λειψοί, Λέρος, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Τήλος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Σύμη, Ρόδος, Καστελλόριζο».

Σοζτζού

«Η Πρόεδρος της Ελλάδας κατηγόρησε την Τουρκία»

Ενώ αυξάνεται η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία επισκέφθηκε τη Ρόδο και τρία νησιά κοντά στην Τουρκία, κατηγόρησε την Τουρκία για προκλήσεις.

Γενί Τσαγ

«Η Πρόεδρος της Ελλάδας ξεπέρασε τα όρια. Από τουρκικό νησί απείλησε την Τουρκία», αναφέρει η εφημερίδα, που έχει άρθρο για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν.

Μιλλιέτ

«Η τελευταία ελπίδα της Ελλάδας, ο Μακρόν: Οχυρό εναντίον της Τουρκίας».

Χουριέτ

«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στοχοποίησε την Τουρκία». Ο Μακρόν στήριξε την Ελλάδα άνευ όρων.

