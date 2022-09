Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκαν συμμορίες που έκλεβαν καταλύτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δρούσαν οι δυο συμμορίες. Η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 12 άτομα.

Δύο συμμορίες που έκλεβαν καταλύτες από αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκαν από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν σήμερα στο Μενίδι και το Ζεφύρι, 12 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων - 11 άνδρες (από 21 έως 45 ετών) και μια 25χρονη.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα των διακεκριμένων κλοπών, των φθορών ξένης ιδιοκτησίας, της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, από τον Απρίλιο του 2022 είχαν συστήσει δύο συμμορίες, με αντικείμενο την αφαίρεση καταλυτών από αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ο τρόπος δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων ήταν ο ίδιος: Με ορμητήριο το Ζεφύρι και διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες, πλησίαζαν σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αφαιρούσαν τους καταλύτες των εξατμίσεων τους. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές σε οχήματα.

Ως "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν οχήματα που ανήκαν σε εταιρείες ενοικιάσεων, ενώ αμέσως μετά τις κλοπές παρέδιδαν τους καταλύτες σε άλλα μέλη των συμμοριών, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με τη φύλαξή τους. Στη συνέχεια πωλούσαν τα κλοπιμαία, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη, τα οποία μοιράζονταν μεταξύ τους.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, "η προτίμηση των κατηγορουμένων σε καταλύτες δεν ήταν τυχαία, καθώς, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την παλαιότητα, αλλά και το καύσιμο που χρησιμοποιεί, παρουσιάζει διαφορετική περιεκτικότητα σε πολύτιμα μέταλλα, όπως ρόδιο, παλλάδιο και πλατίνα, η τιμή των οποίων τα τελευταία χρόνια πλησιάζει ακόμα και τις τιμές του χρυσού".

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 58 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες κλοπής, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η μια εγκληματική οργάνωση, να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ενώ η δεύτερη τα 10.000 ευρώ.

Σε αστυνομικές έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες, κατασχέθηκαν 5.075 ευρώ, 2 αυτοκίνητα, 43 καταλύτες αυτοκίνητων και τελικό μέρος εξάτμισης, όπλο κρότου, πτυσσόμενο γκλοπ και πλήθος εργαλείων κοπής καθώς και τηλεφωνικών συσκευών.

Σημειώνεται ότι στις αστυνομικές επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, την υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, τη διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, καθώς και αστυνομικοί από τα τμήματα Ασφαλείας της Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κώστας Καζάκος: χάρισε το σώμα του στην επιστήμη

Τροχαίο - Αγρίνιο: Έσπρωχναν το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον ασθενή (εικόνες)

Δίκη Φιλιππίδη: Ο Μπιμπίλας, η Νίνου, οι πάστες και τα… λαχεία