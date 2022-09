Πολιτική

Πέτσας - Ρουβίκωνας: οργή για την “επίσκεψη” στο σπίτι του (εικόνες)

Τι καταγγέλλει ο Αν. ΥΠΕΣ για την νυχτερινή “παρέμβαση” των αντιεξουσιαστών. Για προσπάθεια άνδρα της ασφάλειας να “πατήσει” με το αμάξι, έναν σύντροφο τους, κάνουν λόγο οι αναρχικοί.

Νυχτερινή «επίσκεψη» στο σπίτι του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, στον Διόνυσο, έκαναν μέλη του Ρουβίκωνα, που έγραψαν συνθήματα σε τοίχους και έριξαν τρικάκια, στον απόηχο όσων είπε στον ΑΝΤ1 ο Στέλιος Πέτσας.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, προφανώς εξοργισμένος, ο κ. Πέτσας λίγη ώρα μετά από το περιστατικό, κάνει λόγο για φασιστική επίθεση, ενώ στο σπίτι ήταν και η ανήλικη κόρη του, η οποία τρομοκρατήθηκε.

«Η αποψινή φασιστική επίθεση στο σπίτι μου-την ώρα που βρίσκονταν μέσα η ανήλικη κόρη μου-ας προβληματίσει όσους καλλιεργούν το μίσος. Ο βανδαλισμός & η τρομοκράτηση δεν είναι πολιτική. Πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τη δημοκρατία μας από τέτοιες επιθέσεις», έγραψε ο κ. Πέτσας.

Η αποψινή φασιστική επίθεση στο σπίτι μου-την ώρα που βρίσκονταν μέσα η ανήλικη κόρη μου-ας προβληματίσει όσους καλλιεργούν το μίσος.Ο βανδαλισμός & η τρομοκράτηση δεν είναι πολιτική.Πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τη δημοκρατία μας από τέτοιες επιθέσεις. — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) September 14, 2022

Μαζί με την ανάρτηση του βίντεο από την «παρέμβαση», όπως την αποκαλεί, ο Ρουβίκωνας, ανάρτησε και κείμενο σε ιστοσελίδα που απηχεί τις απόψεις του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σε αυτό, με αφορμή την αποστροφή στις δηλώσεις του Στέλιου Πέτσα στον ΑΝΤ1, με την φράση «Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει», οι αντιεξουσιαστές αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως «ο κόσμος της βάσης, που καλούμαστε να προσαρμοστούμε με άνισους όρους στις εκάστοτε συνθήκες κρίσης, ξέρουμε και να απαντάμε και να αντιστεκόμαστε όταν απειλούμαστε, και καλά θα κάνουν όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι βασιλιάδες στα ανάκτορα ή ότι καλύπτονται λόγω της κυβερνητικής τους θέσης να προσέχουν περισσότερο όταν μας εκβιάζουν. Ειδικά όταν όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις εξοντωτικές συνθήκες στις οποίες ζούμε, ενώ τα μόνα πραγματικά μέτρα που παίρνουν απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται είναι μονάχα για την κλίκα τους, απολαμβάνοντας πάντα τα προνόμια της εξουσίας τους».

Μάλιστα, υποστηρίζεται από τους αντιεξουσιαστές και ότι «στο βίντεο από την παρέμβαση φαίνεται πως οι ασφαλίτες που φυλάνε το σπίτι του Πέτσα επιχειρούν να πέσουν με το αμάξι τους πάνω στον σύντροφο που έγραφε σύνθημα στον τοίχο».

