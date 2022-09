Πολιτική

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο Μητσοτάκης υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την βρετανική πρεσβεία. Τι έγραψε στο κείμενο των συλλυπητηρίων του.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης, την Βρετανική Πρεσβεία και υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Στο κείμενο που συνόδευε την υπογραφή του, ο Πρωθυπουργός έγραψε:

On behalf of the Greek people I would like to express my deep sorrow for the loss of the Queen. She was a truly extraordinary leader and has inspired all of us with her unrivaled sense of duty.

We wish the King strength and perseverance.

Kyriakos Mitsotakis.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγιος Ανδρέας” – θάνατος 49χρονου: Πίσω στη δουλειά της η νοσηλεύτρια που είχε κριθεί υπεύθυνη

Κρήτη: Έκανε 4 απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες

Ρόδος: Μαχαίρωσαν αστυνομικό για μια θέση πάρκινγκ