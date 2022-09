Συνταγές

Μπιφτέκια από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Τα μυστικά της για τα πιο αφράτα και γευστικά "μαμαδίστικα" μπιφτέκια, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, η σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια καταπληκτική κλασική συνταγή για μπιφτέκια αφράτα με πατάτες στο φούρνο που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν, ετοίμασε και μας προτείνει η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά φούρνου που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Με κιμά μοσχαρίσιο και μπόλικα μυρωδικά, αυτά τα μπιφτέκια είναι τα πιο νόστιμα που φάγατε ποτέ.

Υλικά

Για τα μπιφτέκια

1 κ. κιμάς μοσχαρίσιος

2 κρεμμύδια (τριμμένα)

2 ντομάτες (τριμμένες)

3 φέτ. χοντρές μπαγιάτικο ψωμί μουσκεμένο

2 κ.σ. κόκκινο ξίδι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ρίγανη

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Για τις πατάτες φούρνου

8 πατάτες

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. ρίγανη

2 λεμόνια (το χυμός τους)

1/2 φλ. ελαιόλαδο

2 φλ. νερό

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Εκτέλεση συνταγής

Για τις πατάτες

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες ή σε χοντρές φέτες.

Τις βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε όλα τα υλικά εκτός από το νερό.

Τις ανακατεύουμε πολύ καλά, για να λαδωθούν παντού.

Τις αδειάζουμε σε ταψί, μαζί με όλα τα υγρά που υπάρχουν στο μπολ.

Περιχύνουμε με το νερό και ψήνουμε στους 200°C για 1 ώρα, έχοντας τες σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο, μέχρι να μαλακώσουν.

Για τα πιο αφράτα μπιφτέκια

Βάζουμε τον κιμά σε ένα μπολ, τρίβουμε τα κρεμμύδια και τις ντομάτες, κατευθείαν μέσα στον κιμά γιατί χρειαζόμαστε όλα τα υγρά τους.

Στραγγίζουμε το ψωμί και το ψιχουλιάζουμε στον κιμά.

Προσθέτουμε τη ρίγανη, το αλατοπίπερο, το ξύδι και το ελαιόλαδο.

Ζυμώνουμε πολύ καλά, για να αφρατέψει το μείγμα καλά.

Αν είναι σφιχτό το μείγμα, ραντίζουμε με λίγο νερό.

Αν είναι αραιό προσθέτουμε λίγο ψωμί, φρυγανιά ή νιφάδες βρώμης.

Πλάθουμε σε 10 ή 12 κομμάτια και τα αραδιάζουμε πάνω στις ήδη ψημένες πατάτες.

Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 30 λεπτά ακόμα, αφαιρώντας το αλουμινόχαρτο.

Οι οδηγίες ψησίματος για τη θερμοκρασία του φούρνου, αναφέρονται σε ψήσιμο με αντιστάσεις. Αν ψήσετε σε αέρα χαμηλώστε τη θερμοκρασία κατά 20°C και μειώστε το χρόνο ψησίματος κατά 10 λεπτά.

