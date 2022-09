Πολιτική

Δένδιας: Ανησυχητική η κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής

Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στον Βόσπορο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής εξέφρασε, μιλώντας νωρίτερα με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Είναι πολύ στενάχωρο αυτό που συμβαίνει, και ως προς την ουσία ανέφερε ο κ. Δένδιας σημειώνοντας ότι θέμα νησιών δεν είχε τεθεί ποτέ. Δυστυχώς, πρόσθεσε, αν υπάρχει κάτι κακό είναι ότι εγκλωβίζεται και η Τουρκία και η τουρκική κοινή γνώμη.

Όπως είπε ο υπουργός Εξωτερικών, από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και μετά, η τουρκική ηγεσία έχει κάνει επιλογές που δεν αφήνουν κανένα πεδίο συνεννόησης. Παρατήρησε ωστόσο, ότι (λόγω της τουρκικής συμπεριφοράς) έχει δημιουργηθεί ένα επίπεδο διεθνούς αντίδρασης.

Ερωτηθείς για το τι συνέβη μετά τη συνάντηση των κκ Ερντογάν και Μητσοτάκη στον Βόσπορο, ο κ. Δένδιας είπε ότι ο ίδιος ήταν πολύ υπέρ αυτής της συνάντησης. Η εικόνα που έλαβα ήταν ότι είχε πάει εξαιρετικά, αλλά το τι συνέβη μετά τη συνάντηση, από πλευράς Τουρκίας, μου είναι παντελώς αδύνατον να το ιχνηλατήσω, είπε ο κ. Δένδιας, σημειώνοντας ότι δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι μια διαρκής επιδείνωση.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Άγκυρας έχει εγκλωβίσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά τις απεριόριστες ευκαιρίες που τους δώσαμε. Ειδικότερα για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που περιλαμβάνει τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Λιβύη, είπε ότι εγκλωβίζει σε συνεχή πορεία σύγκρουσης με την Αίγυπτο. Γιατί, αναρωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, κάποιος στην Τουρκία που βλέπει μακριά , να επιλέξει αυτή τη στρατηγική, η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα και επικίνδυνες ατραπούς;

Τέλος, αναφέρθηκε στο δόγμα επί Κωνσταντίνου Καραμανλή , που ήταν η αναλογία 7 προς 10 (υπέρ της Τουρκίας). Πλέον, υπογράμμισε, αυτό έχει όχι απλώς ανατραπεί, αλλά έχει γίνει 10 προς 0 υπέρ της Ελλάδας.

Η πλειοψηφία της τουρκικής κοινής γνώμης δεν βλέπει τους Έλληνες ως εχθρούς

Την ικανοποίησή του για το ότι η πλειοψηφία της τουρκικής κοινής γνώμης δεν βλέπει τους Έλληνες ως εχθρούς αλλά ως λαό με τον οποίον μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά εξέφρασε από του βήματος της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Είδατε ότι κυκλοφόρησε έρευνα τουρκικής κοινής γνώμης. Η τουρκική κοινή γνώμη φαίνεται να μην αγοράζει το ανθελληνικό παραλήρημα που διακατέχει το τουρκικό πολιτικό σύστημα. Και δυστυχώς δεν μπορώ να πω τουρκική ηγεσία. Γιατί η τουρκική αντιπολίτευση λέει χειρότερα από την ηγεσία. Είμαι ευτυχής γιατί η κοινή γνώμη διατυπώνει την άποψη ότι οι δυο κοινωνίες μπορεί να ζήσουν μαζί και να δημιουργήσουν μια κοινή αντίληψη" είπε ο κ. Δένδιας σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες που η ελπίζει πως η Τουρκία μπορεί να στραφεί στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα .

"Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα επιστρέψει σε λογική συμβίωσης με ασφάλεια και ειρήνη με την Ευρώπη" πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας έκανε εκτενή αναφορά και στη μομφή η οποία διατυπώθηκε από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πως η κυβέρνηση δεν πήρε χαμπάρι το τουρκολιβυκό Μνημόνιο. "Όχι απλώς δεν το αγνοούσαμε. Είχαν ενημερωθεί οι εταίροι και φίλοι μας για να το αποτρέψουν ως πιθανότητα. Είχα συναντηθεί με τον Ιταλό ΥΠ.ΕΞ, με τον Γάλλο αλλά και με τον ΥΠΕΞ της Λιβύης, ο οποίος ρητά με διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να υπογραφεί ποτέ από τη Λιβύη. Αυτό που πλήρωσε η Ελλάδα είναι την απουσία από τη Λιβύη για χρόνια όπως και την απουσία από τον αραβικό κόσμο για χρόνια. Αυτά όμως σε μεγάλο βαθμό διορθώθηκαν" είπε.

