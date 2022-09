Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Πέντε νέοι μάρτυρες κλήθηκαν για κατάθεση

Διευκρινίσεις στην υπόθεση της πρώτης καταγγέλλουσας καλούνται να δώσουν πέντε άνθρωποι του θεάτρου.

Την κατάθεση πέντε νέων μαρτύρων στη δίκη του κατηγορούμενου για σεξουαλική βία Πέτρου Φιλιππίδη αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μετά από αίτημα που υπέβαλε η εισαγγελέας της Έδρας για τους τρεις και η υπεράσπιση για τους άλλους δύο.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να καλέσει το δικαστήριο τις ηθοποιούς Θάλεια Ματίκα και Ζέτα Μακρυπούλια καθώς και τη βοηθό τού κατηγορούμενου θιασάρχη, Αλίνα Κωτσοβούλου, τις καταθέσεις των οποίων θεωρεί σημαντικές όσον αφορά την πρώτη από τις τρεις καταγγελλόμενες υποθέσεις για τις οποίες δικάζεται ο κ. Φιλιππίδης. Η υπόθεση αφορά τον βιασμό ηθοποιού, κατά την κατηγορία, το 2008 στο καμαρίνι του κατηγορούμενου στο θέατρο "Ήβη".

Για την πρώτη ηθοποιό η εισαγγελέας είπε πως η κατάθεση της είναι σημαντική καθώς στην ακροαματική διαδικασία αναφέρθηκε ότι η κυρία Ματίκα είχε δει την πρώτη φερόμενη παθούσα να κλαίει στις τουαλέτες του θεάτρου. Η κλήση της κυρίας Μακρυπούλια, όπως είπε η εισαγγελέας, αφορά τη διευκρίνιση που πρέπει να κάνει η ηθοποιός ως προς το αν είχε τεθεί θέμα αντικατάστασης στην παράσταση του έργου "Κουζίνες" που ανέβηκε το 2008 στο "Ήβη", καθώς σύμφωνα με την πρώτη καταγγέλλουσα ο βιασμός έγινε κατά τη διάρκεια ραντεβού με τον κατηγορούμενο για αντικατάσταση ρόλου στο επίμαχο θεατρικό. Για την κυρία Κωτσοβούλου, το εισαγγελικό αίτημα αφορά τη διαπίστωση από το δικαστήριο αν, όπως ισχυρίζεται το φερόμενο θύμα βιασμού, είχε τηλεφωνήσει στην καταγγέλλουσα να πάει στο "Ήβη" για τον ρόλο στις "Κουζίνες".

Οι δικαστές αποδέχθηκαν ομόφωνα το αίτημα της εισαγγελέως και θα καλέσει τις τρεις γυναίκες σε κατάθεση στις 6 Οκτωβρίου.

Παράλληλα η υπεράσπιση του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε να κληθούν σε κατάθεση και οι ηθοποιοί Τάσος Χαλκιάς και Ράνια Σχίζα, που συμμετείχαν στην παράσταση του 2008 στο θέατρο Ήβη, αίτημα που αποδέχθηκε το δικαστήριο.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του για τις 4 Οκτωβρίου.

