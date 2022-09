Πολιτική

Μειονότητα στην Θράκη - ΥΠΕΞ: Η Τουρκία προσπαθεί να αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ελλάδας

"Φωτιές" άναψαν οι δηλώσεις βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για "τουρκική μειονότητα". Τον "άδειασε" ο Κατρούγκαλος. Έντονη αντίδραση του ΥΠΕΞ μετά από αναφορές της Τουρκίας.

Οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, σε συνέντευξη του σε τουρκικό κανάλι, ότι «Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας», προκάλεσαν όπως ήταν αναμενόμενο, έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής Ξάνθης του @syriza_gr Χουσεΐν Ζεΐμπέκ δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση: «Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας». Επιτέλους, γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν ανοχή σε τέτοιες απαράδεκτες τοποθετήσεις βουλευτών τους; https://t.co/TpgFFhT7KX — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) September 15, 2022

Μάλιστα το τουρκικό ΥΠΕΞ, αντέδρασε σε ανακοίνωση της μουσουλμανικής μειονότητας, που αναφέρει ότι ο βουλευτής Ξάνθης, δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του, σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή στην Ελλάδα, όταν έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του στην τουρκική τηλεόραση.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι, «Η Τουρκία, για μία ακόμα φορά, προσπαθεί να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων διεθνούς συμπεριφοράς. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και εφαρμόζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης, σε αντίθεση με την Τουρκία. Δεν δεχόμαστε παραινέσεις από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, πόσο μάλλον τη στιγμή κατά την οποία αφορούν Έλληνες πολίτες».

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, σε σχετική του δήλωση υπογραμμίζει ότι, «Η Συνθήκη της Λωζάνης είναι σαφής ότι υπάρχει μια, μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα. Προφανώς σε αυτήν ανήκουν άνθρωποι τουρκικής, πομακικής κ ρομά καταγωγής και έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, είναι απαράδεκτο να ακούγονται απειλές για τη ζωή ενός βουλευτή και ο δημοσιογράφος να μη σχολιάζει όπως έγινε πρόσφατα σε εκπομπή τοπικού καναλιού. Καταλαβαίνω πάντως ότι ο δημοσιογράφος ανασκεύασε.

Έχει πραγματοποιηθεί πολύ ξεκάθαρη σοβαρή παρατήρηση για το θέμα της μειονότητας στον κ. Ζεϊμπέκ αλλά και για το γεγονός ότι απευθύνθηκε σε τουρκικό κανάλι για αυτό το θέμα. Η θέση μας απέναντι στην εμπλοκή της Τουρκίας στα εσωτερικά της Ελλάδας είναι σαφής».

