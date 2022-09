Πολιτική

Κυπριακό: Ο Ερντογάν συζητά για την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Συζητήσεις με τον Πούτιν και τη διεθνή κοινότητα έχει ο Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με την αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Μπορεί να μην τοποθετήθηκε ευθέως ο Τούρκος Πρόεδρος όμως αποκάλυψε ότι συζητά θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους και με τον Ρώσο Πρόεδρο και με όλους στην διεθνή κοινότητα. Εξηγούμε τις προσδοκίες μας επιχειρηματολογώντας για τις πραγματικότητες, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Και μάλιστα φαίνεται ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία άρχισαν να γίνονται ακόμη πιο «ζεστές». Και αυτό δεν φαίνεται μόνο από τα πλάνα που δείχνουν τον Ερντογάν με τον Πούτιν να περπατούν αγκαζέ. Φαίνεται και από τη συμφωνία που υπήρξε για τον πυρηνικό σταθμό για Άκκουγιου. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε ότι ξεπεράστηκαν τελικά τα προβλήματα και θα συνεχίσουν τη διαδικασία με ταχύτητα. Πρώτα ο Αλλάχ είπε θα γίνουν τα εγκαίνια για τον πρώτο αντιδραστήρα, όπως είχαν προγραμματιστεί αρχικά, το 2023.

Και όλα αυτά ο Ταγίπ Ερντογάν τα είπε στους Τούρκους δημοσιογράφους εν πτήση από το Ουζμπεκιστάν καθοδόν για Νέα Υόρκη όπου θα προσφωνήσει στις 20 Σεπτεμβρίου τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το ερώτημα ασφαλώς είναι αν θα καταφέρει να έχει κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο όπως ο ίδιος ζήτησε. Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από αμερικανικής πλευράς τέτοια συνάντηση.

Εν τω μεταξύ η τουρκική αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας προσπαθεί να εντυπωσιάσει και με τις εικόνες που έδωσε σήμερα από το μίνι αεροπλανοφόρο που ετοιμάζει η Τουρκία, το Ανατολού όπως αποκαλείται. Αρχικά είχε σχεδιαστεί να μεταφέρει αεροπλάνα, τελικά μόνο ελικόπτερα και drones θα μεταφέρει.

