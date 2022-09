Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά

Νέες απειλές Ερντογάν προς την Ελλάδα. Στήριξη της Γαλλίδας ΥΠΕΞ από την Αθήνα. Αντίδραση από τις ΗΠΑ.

Με μια ξεκάθαρη παρέμβαση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τοποθετείται για το πρόσφατο μπαράζ των πολεμικών δηλώσεων που εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας αλλά και για το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Απαντώντας σε κοινή ερώτηση των ανταποκριτών του ΑΠΕ-ΜΠΕ, της ΕΡΤ και της ιστοσελίδας Hellas Journal, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «σε μια περίοδο που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση που θέλει τις ΗΠΑ να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

Όσον αφορά το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν εξίσου σαφής. Όπως τόνισε, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Ερντογάν: μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ

«Η υπομονή έχει και τα όριά της» δήλωσε για την Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν επαναλαμβάνοντας για δεύτερη φορά σε μία ημέρα το «μια νύχτα μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά». Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως αυτό δεν είναι όνειρο και πως όταν φτάσει η ώρα θα γίνει αυτό που πρέπει.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέουυ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε εάν η Τουρκία σκοπεύει να διεξάγει επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας.

«Αυτό που λέω δεν είναι όνειρο. Αν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, όταν έρθει μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Γιατί; Έχουν αυτά τα νησιά και σε αυτά τα νησιά έχουν βάσεις. Εάν συνεχιστούν τέτοιες παράνομες απειλές εναντίον μας από εδώ, έχει και η υπομονή τα όριά της. Όταν η υπομονή φτάσει στα όριά της, τα όρια της υπομονής είναι η σωτηρία. Πιστεύω ότι αυτό το γνωρίζει η Ελλάδα. Όταν φτάσει η ώρα θα γίνει αυτό που πρέπει. Το κλείδωμα των ραντάρ δεν είναι καλός οιωνός», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Δένδιας: Απορρίπτουμε τα νεο-οθωμανικά νταϊλίκια

Αυστηρό και σαφές μήνυμα πως οι δηλώσεις και οι πράξεις της Τουρκίας είναι απαράδεκτες, ανήκουστες και καταδικαστέες, αλλά και ότι «δεν πτοούμαστε ούτε φοβόμαστε» και «απορρίπτουμε τα νεο-οθωμανικά νταϊλίκια», έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τη Γαλλίδα υπουργό Εξωτερικών στην Αθήνα.

Όπως διαπίστωσε ο Νίκος Δένδιας, η Τουρκία προσπαθεί να γυρίσει το ρολόι της ιστορίας πίσω, να αναβιώσει την οθωμανική αυτοκρατορία και κατέστησε σαφές πως οι δηλώσεις και οι πράξεις της τουρκικής πλευράς δεν είναι παραδεκτές. «Έχουμε αντιμετωπίσει στην πολύ μακρά ιστορία μας πολύ πιο σοβαρές απειλές. Και θέλω να είμαι σαφής, απορρίπτουμε πλήρως τα νεο-οθωμανικά νταηλίκια. Χρησιμοποιώ μια λέξη τουρκικής προέλευσης, για να γίνει απολύτως κατανοητή» επισήμανε.

Εξίσου, διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρασυρθεί από το παραλήρημα, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, μια σύγχρονη Δημοκρατία, προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις Διεθνείς Συνθήκες, και είναι υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα αναμένει από τους εταίρους και συμμάχους τη στήριξη στα αυτονόητα.

Ειδικότερα, ευχαρίστησε τη Γαλλίδα ομόλογό του για την ενημέρωση σχετικά με τις επαφές που είχε στην Τουρκία και τόνισε πως συμμερίζεται απόλυτα τη θέση που εξέφρασε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών να μην υπάρχει κλιμάκωση, ούτε ρητορική έξαρση.

«Σε καθημερινή βάση, Τούρκοι αξιωματούχοι προβαίνουν σε εξωφρενικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, εναντίον της κυβέρνησης. Εμφανίζονται χάρτες που δείχνουν ελληνικά νησιά σαν τουρκικά. Δηλώνεται από την τουρκική πλευρά ότι τα νησιά αυτά βρίσκονται "υπό ελληνική κατοχή". Δηλώνεται, επανειλημμένα, και πιο πρόσφατα σήμερα κατά τη διάρκεια της παραμονής σου εκεί, ότι "μπορούν να έρθουν ξαφνικά μέσα στη νύχτα". Δηλαδή να εισβάλουν στα νησιά. Θυμίζω ότι απέναντι από τα νησιά του Αιγαίου υπάρχει ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος της Ευρώπης και μια πλήρης στρατιά. Χθες, μόλις, ελέχθη ότι "η Ελλάδα δεν είναι ισότιμη της Τουρκίας και δεν μπορεί να είναι συνομιλητής της". Η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα (casus belli), εάν εφαρμόσει τα δικαιώματα της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει σε καθημερινή βάση την εθνική μας κυριαρχία. Φέτος έχουν γίνει πάνω από 6.100 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, 157 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό εδάφος και 1.000 παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων» ανέφερε ειδικότερα ο υπουργός Εξωτερικών.

Απευθυνόμενος στη Γαλλίδα ομόλογό του, είπε πως δεν νομίζει ότι ούσα μια έμπειρη διπλωμάτης θα έχει ξανασυνάντησει ανάλογο αριθμό παραβιάσεων σε όλο τον πλανήτη.

Επίσης, σημείωσε ότι η Τουρκία κατέχει έδαφος ευρωπαϊκής χώρας, της Κύπρου, δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θεωρεί πως η ΕΕ έχει πάρει μια σαφή στάση και ότι η ΕΕ προσλαμβάνει απολύτως το διακύβευμα και αντιλαμβάνεται απολύτως ότι η ελληνική πλευρά κάνει ό,τι μπορεί μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και ότι δεν μπορεί να κανείς να λειτουργεί μόνος. Τόσο ο ύπατος εκπρόσωπος όσο και η τσεχική προεδρία έχουν εκδώσει ευθείες ανακοινώσεις οι οποίες οποίες σχολιάζουν κατά απολύτως αρνητικό τρόπο τις απαράδεκτες και εξωφρενικές τουρκικές τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών και γενικότερα τη στάση, σημείωσε και αναφερόμενος στις τουρκικές ανταπαντήσεις, τις χαρακτήρισε απαράδεκτες.

Ερωτηθείς για τη χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η τουρκική πλευρά προβαίνει τις τελευταίες ημέρες σε όλο και πιο εξωφρενικότερες και πλέον απαράδεκτες δηλώσεις και επανέλαβε πως η Ελλάδα πάντοτε ενεργεί επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας και συμβούλευσε τον «οποιοδήποτε ονειρεύεται επιθέσεις και κατακτήσεις, να σκεφτεί τρεις ή τέσσερις φορές. Είμαστε επαρκείς για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, την εδαφική ανεξαρτησία και την ακεραιότητά μας. Και είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για τις συμμαχίες μας και για τη στάση των εταίρων μας. Η ΕΕ απέδειξε ήδη στην περίπτωση της Ουκρανίας ότι οι απειλές και οι εισβολές πέραν του Διεθνούς Δικαίου δημιουργούν μια ενότητα πρωτόγνωρη και μια ευθύτατη απάντηση».

Κολονά: Ημασταν και θα είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Γαλλία ήταν και θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου όταν υπάρχουν απειλές και παραβιάσεις της κυριαρχίας από μέρος γειτονικών χωρών, έστειλε από την Αθήνα, μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια, η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά.

«Ήμασταν στο πλευρό της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να είμαστε» θέλησε να επαναλάβει και επισήμανε πως βεβαίως η Γαλλία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε κλιμάκωση. «Το είπα χθες στην Άγκυρα και το επανέλαβα και σήμερα» προσέθεσε και σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω όξυνση, κλιμάκωση και ότι «όλοι θα πρέπει να επιδείξουν συγκράτηση».

Αναφερθείσα στη χθεσινή της συνάντηση στην Τουρκία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η Κατρίν Κολονά είπε ότι εξέφρασε την ανησυχία της Γαλλίας ενόψει αυτής της όξυνσης και των εντάσεων και μάλιστα ζήτησε να μην υπάρχουν δηλώσεις που μπορεί να παρομοιάζονται με προκλήσεις. Όπως σημείωσε, η περιοχή δεν χρειάζεται ένταση, αλλά ησυχία και αμοιβαίο σεβασμό.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών τον Σεπτέμβριο του 2021, αν συγκεκριμενοποιηθούν οι απειλές και αν υπάρχει κλιμάκωση, η Κατρίν Κολονά διαβεβαίωσε ότι «όλοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μην φτάσουμε στην κατάσταση που περιγράψατε. Δηλαδή, να δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση».

Ωστόσο, συνέχισε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αν κάτι τέτοιο συμβεί, «όντως έχουμε υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής συνεργασίας, και βεβαίως, το άρθρο 21 περιγράφει ακριβώς αυτή την περίπτωση, και περιγράφει ότι αν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει μια ένοπλη επίθεση στο έδαφος της μίας ή της άλλης χώρας υπάρχει αμοιβαία συνδρομή». Επανέλαβε, πάντως, ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση».

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έθιξαν όλο το φάσμα των διμερών, των ευρωπαϊκών και των κοινών περιφερειακών προκλήσεων. Αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνογαλλικές σχέσεις, ο Κατρίν Κολονά είπε πως «σήμερα δεν χρειάστηκε να πλησιάσουμε στις σχέσεις μας, γιατί υπάρχει πλήρης αρμονία σε όλα αυτά τα θέματα».

Επισημαίνοντας πως η σημερινή συνάντηση με τον Νίκο Δένδια είναι η δεύτερη μέσα στο καλοκαίρι, είπε ότι δείχνει την ποιότητα της σχέσης τους και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. «Μια εταιρική σχέση η οποία τροφοδοτείται από τις συναντήσεις μεταξύ μας» προσέθεσε.

Ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη υποστήριξή της στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στη Γαλλία.

Επίσης, χαιρέτισε την έξοδο της Ελλάδας από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας. Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα που δείχνει την ισχυρή βούληση της Ελλάδας στη σημερινή προσπάθεια και την ανθεκτικότητα που έδειξε, υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, η Κατρίν Κολονά είπε ότι η Ελλάδα και η Γαλλία συνεχίζουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη στο Κίεβο και ότι θα συνεχίσουν τις επαφές τους σε πνεύμα ενότητας. Από την πρώτη ημέρα, επισήμανε, η Ευρώπη έδειξε ενότητα και μπόρεσε να είναι αποτελεσματική κατά της επίθεσης της Ρωσίας.

Αναφερθείσα στις συνέπειες αυτής της επίθεσης στις τιμές της ενέργειας, είπε ότι ανησυχούν τους πολίτες μας και υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Γαλλία θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη μελλοντική μεταρρύθμισή του. «Από κοινού θα πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας, έτσι ώστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, να προετοιμάσουμε την ενεργειακή μετάβαση και μια πιο πράσινη οικονομία». Αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση, είπε ότι πέρα από τις πολύ φιλικές σχέσεις των δύο χωρών μας, πρέπει όλες οι χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις.

Επιπλέον, η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αναφέρθηκε και στην αποστολή επιθεώρησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στην πόλη της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, χαρακτήριζοντάς τη σημαντική για την ασφάλεια της περιοχής.

Σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Κατρίν Κολονά είπε πως μια από τις θετικές εξελίξεις και επίτευγμα της γαλλικής προεδρίας η υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας και χαιρέτισε τη συμφωνία Βελιγραδίου - Πρίστινας για την ελεύθερη κυκλοφορία. «Χάρη στον διάλογο έχουμε κάποια θετικά μηνύματα τα οποία θα πρέπει να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε» ανέφερε και διαμήνυσε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, η συναίνεση και ο διάλογος.