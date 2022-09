Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: ο “χάρτης” για την κλιμακωτή επιδότηση των καταναλωτών

Τα νέα δεδομένα για τις ενεργειακές επιδοτήσης, βάσει της αλλαγής του μείγματος των μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση.

Διευρυμένα σε σχέση με εκείνα που ίσχυσαν πέρυσι θα είναι τα κλιμάκια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα εφαρμοστούν από τον επόμενο μήνα και αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν άμεσα.

Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο, την Παρασκευή, «είναι υποχρέωσή μας να δραστηριοποιηθούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο θέτουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της εξουδετέρωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής αλλά και της ανακύκλωσης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, θα υπάρξει παρέμβαση στη αντλία σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και ένα διευρυμένο επίδομα θέρμανσης».

Το νέο σχήμα των επιδοτήσεων θα είναι κλιμακωτό, με υψηλότερη ενίσχυση στις χαμηλές καταναλώσεις και έξτρα έκπτωση για όσους επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πηγές του ΥΠΕΝ προσδιορίζουν τις κλίμακες στις οποίες θα εφαρμοστούν οι επιδοτήσεις από τον επόμενο μήνα αρκετά πάνω από τα κλιμάκια που ίσχυσαν πέρυσι, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των επιδοτήσεων στο ρεύμα (ήταν 150-300 κιλοβατώρες το μήνα). Στο μεσοδιάστημα βέβαια έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της ενεργειακής αγοράς με την εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας σε πρωτοφανή επίπεδα.

Δεδομένο είναι επίσης ότι θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται όλες οι κατηγορίες καταναλωτών (πχ και η δεύτερη κατοικία) όχι όμως ενιαία το σύνολο της κατανάλωσης όπως ισχύει σήμερα.

Σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση, οι επιπλέον εκπτώσεις, ελλείψει «έξυπνων» μετρητών θα χορηγούνται αναδρομικά μετά την καταμέτρηση της κατανάλωσης η οποία πρέπει να γίνεται ανά τετράμηνο.

Τα ονομαστικά τιμολόγια του ρεύματος θα εξακολουθήσουν να ανακοινώνονται από τους προμηθευτές στα τέλη κάθε μήνα, όπως και οι κρατικές επιδοτήσεις (που θα είναι πλέον κλιμακωτές), από τις οποίες εξαρτάται η τελική χρέωση των καταναλωτών.

Το σύστημα που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση από τον Ιούλιο (ανώτατες τιμές για τους ηλεκτροπαραγωγούς μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η αποσύνδεση του κόστους του ρεύματος από την διεθνή τιμή του φυσικού αερίου και η ανάκτηση των υπερβολικών εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών στην πηγή) υιοθετείται τώρα ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με καθυστέρηση) ως λύση για τον περιορισμό των επιπτώσεων στους καταναλωτές όλης της ΕΕ.

Πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το ελληνικό σύστημα, που επιβάλλει χαμηλότερες τιμές στους ηλεκτροπαραγωγούς από εκείνες που προτείνει η ΕΕ θα εξακολουθήσει να ισχύει, θα ληφθούν όμως υπόψη και οι προτάσεις της Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί αναθεωρούνται κάθε μήνα από τη ΡΑΕ με βάση τη διακύμανση των στοιχείων κόστους (καύσιμα και δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα).

Υπό διαμόρφωση είναι, τέλος, το σχήμα για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις που αναμένεται να οριστικοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση προβλέπει την υποχρέωση μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 5% κατά τη διάρκεια επιλεγμένων ωρών αιχμής της ζήτησης οι οποίες - λόγω θέρμανσης με κλιματιστικά και ηλεκτρικές συσκευές - στη χώρα μας εμφανίζονται τις βραδυνές ώρες του χειμώνα (οι αντίστοιχες θερινές αιχμές τα μεσημέρια λόγω χρήσης κλιματιστικών περιορίζονται εξαιτίας της διάσπαρτης παραγωγής των φωτοβολταϊκών). Το «πακέτο» των μέτρων θα περιλαμβάνει καμπάνια ενημέρωσης των καταναλωτών και πιθανώς περικοπές έναντι ανταλλάγματος για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Δεδομένου ότι οι μονάδες φυσικού αερίου είναι οι ακριβότερες και μπαίνουν τελευταίες στο σύστημα, κάθε μεγαβατώρα εξοικονόμησης περιορίζει την εισαγωγή και χρήση φυσικού αερίου.

