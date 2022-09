Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Μητσοτάκης: Τι είπαν για λογαριασμούς ενέργειας και κοινωνική στέγαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα κάνουμε ότι χρειάζεται για να αντέξουν νοικοκυριά κι επιχειρήσεις τον επερχόμενο δύσκολο χειμώνα», διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την εξουδετέρωση των δυσμενών επιπτώσεων ενός πολύ σκληρού χειμώνα, από την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που προκαλείται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Είναι υποχρέωσή μας να δραστηριοποιηθούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο θέτουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο στήριξης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της εξουδετέρωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής αλλά και της ανακύκλωσης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, θα υπάρξει παρέμβαση στη αντλία σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και ένα διευρυμένο επίδομα θέρμανσης», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν συνθέτουν ένα πλαίσιο προστασίας ώστε να μπορούν τα νοικοκυριά να αντέξουν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, το κυβερνητικό σχέδιο εδράζεται σε δυο άξονες, πρώτον στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και δεύτερον στην τήρηση του αδιαπραγμάτευτου, όπως τον χαρακτήρισε, στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής: «Ό,τι κάνουμε είναι μετρημένο» επισήμανε.

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στους άξονες του σχεδίου για φτηνή στέγη σε νέους, νέα ζευγάρια και φοιτητές κάνοντας λόγο για εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους νέους και υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι για την κυβέρνηση, πρώτη προτεραιότητα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πρωθυπουργός επέμεινε για την υιοθέτηση της πρότασής του για την επιβολή πλαφόν στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και όχι μόνον στο ρωσικό φυσικό αέριο και σημείωσε, πως λυπάται καθώς Βρυξέλλες και κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε μια συμφωνία.

«Η κρίση επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και πλήττει τους ασθενέστερους. Χαίρομαι που η Ευρώπη συνειδητοποίει πλέον το πρόβλημα και αναζητά λύσεις» είπε από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και συμπλήρωσε, «τα υπερκέρδη που προκύπτουν από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διανεμηθούν στους ασθενέστερους».





Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Εύβοια: Θρήνος για το μωράκι που πέθανε από ηλεκτροπληξία