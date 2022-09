Αθλητικά

Αντετοκούνμπο - Eurobasket: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της διοργάνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Εθνική Ομάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες μετά την ανάδειξη του ως μέλος της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket 2022 έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, λέγοντας ότι η Εθνική Ελλάδας τον έκανε να ερωτευτεί ξανά το μπάσκετ!

«Αυτό το καλοκαίρι, Αυτή η ομάδα, Αυτή η φανέλα , Αυτή η σημαία, με έκανε να ξανά ερωτευτώ το μπάσκετ. Κρατήσαμε με την υπόσχεση μας τα δώσαμε όλα» ανέφερε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ρίχνοντας τους τίτλους τέλους του φετινού Eurobasket, το οποίο κατέληξε -τελικά- σε ισπανικά χέρια.

Αυτό το καλοκαίρι

Αυτή η ομάδα

Αυτή η φανέλα

Αυτή η σημαία ????

Με έκανε να ξανά ερωτευτώ το μπάσκετ.

Κρατήσαμε με την υπόσχεση μας τα δώσαμε όλα.. pic.twitter.com/CP7GoZIYAR

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: έξωση και “λουκέτο” σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Παράσυρση γυναίκας με εγκατάλειψη.... “στον αέρα” της εκπομπής (βίντεο)

Πολιχνίτος: ηλικιωμένος ανατινάχθηκε μέσα στο μαγαζί του αδελφού του (εικόνες)