Οικονομία

MYTILINEOS: “Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η MYTILINEOS υλοποίησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προσβασιμότητας και Εξοικείωσης με τη Διαφορετικότητα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης που υλοποιεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, «Η MYTILINEOS, πάντα στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας του Νομού Βοιωτίας και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.), υλοποίησε το καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» σε 10 σχολεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 11 Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε 10 σχολεία του Νομού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στον Δήμο Διστόμου, Αράχωβας & Αντίκυρας, ενημερώνοντας και εξοικειώνοντας 524 μαθητές με την έννοια της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.

Οι ομιλητές του Σ.Κ.Ε.Π., στελέχη και συνεργάτες με αναπηρία, μέσω ενός Ανοιχτού Διαλόγου Αφύπνισης & Συνειδητοποίησης με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς βοήθησαν στην αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας ως προς την αναπηρία, αποδομώντας κακές πρακτικές, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μέσα από μια σειρά εκπαιδεύσεων, οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές εξοικειώθηκαν με τις έννοιες της κοινωνικής αποδοχής, ισότητας και ευθύνης, με βιωματική και διαδραστική προσέγγιση. Οι εκπαιδεύσεις εστίασαν στις εξής θεματικές:

Κατανόηση & αποδοχή της διαφορετικότητας.

Κατανόηση και εξοικείωση με έννοιες όπως: Αναπηρία, Εμποδιζόμενα Άτομα, Προσβασιμότητα, Πρόσβαση, Συμπεριληπτική Επικοινωνία, Έννοια της σημασίας της συμπεριληπτικής στάσης & νοοτροπίας και πρακτικές κατευθύνσεις για την καθημερινή συναναστροφή με άτομα με αναπηρία.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές απενοχοποίησαν τη λέξη αναπηρία και συνειδητοποίησαν ότι ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνική & επαγγελματική ζωή, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις προσβασιμότητας και υποστήριξης. Επιπλέον, οι μαθητές τόνισαν ότι αντιλαμβάνονται καλύτερα έννοιες όπως ισότητα και διαφορετικότητα, μέσα από τις αξίες της ενσυναίσθησης.

Δηλώσεις μαθητών:

«Μας βοήθησε να κατανοήσουμε την καθημερινότητα από την οπτική ενός ανάπηρου ανθρώπου με ό,τι δυσκολία συνεπάγεται αυτό.»

«Το πρόγραμμα συμβάλει άμεσα στην ευαισθητοποίηση των μαθητών όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία. Είναι απολύτως αναγκαίο ώστε να διαμορφώσουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη για τους συνανθρώπους μας απαλλαγμένη από προκαταλήψεις της κοινωνίας σαν εν δυνάμει πολίτες που είμαστε για να κάνουμε πιο βιώσιμη τη ζωή τους!»

«Πίστευα πως οι άνθρωποι με αναπηρία ήταν ικανοί για λίγα πράγματα, αλλά μετά την παρακολούθηση του προγράμματος συνειδητοποίησα πως είναι ικανοί για περισσότερα πράγματα απ' όσα φανταζόμουν!»

Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται και μεταλλάσσεται, η αλληλεπίδραση των μαθητών με τη διαφορετικότητα, συμβάλλει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου για όλα τα παιδιά. Με στόχο την ενίσχυση και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, η MYTILINEOS, μέσω του προγράμματος, δημιούργησε τις κατάλληλες προοπτικές για την ευαισθητοποίηση & συνειδητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη αξία για την MYTILINEOS και υλοποιείται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων που αναπτύσσει με σημαντικούς κοινωνικούς φορείς για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 10 και 17).

Επισκεφθείτε το Sustainability Actions Map (https://sdactionsmap.mytilineos.gr/), για να μάθετε περισσότερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Μάρθα Καραγιάννη - Μαίρη Χρονοπούλου: έχουν πεθάνει όλοι, δεν αντέχω ότι είμαι η τελευταία… (βίντεο)

Αιγάλεω: έξωση και “λουκέτο” σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Αντετοκούνμπο - Eurobasket: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της διοργάνωσης