Κοινωνία

Αιγάλεω: Απαλλοτρίωση μετά την έξωση στο 9ο Δημοτικό Σχολείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση για το σχολείο, οι μαθητές του οποίου έμειναν χωρίς κτήριο, λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Κλειστό για τρεις μέρες θα παραμείνει το 9ο σχολείο Δημοτικό Αιγάλεω, όπως αποφασίστηκε σε Συμβούλιο που έγινε το βράδυ της Δευτέρας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» η διευθύντρια του σχολείου έκανε γνωστό ότι, «αποφασίστηκε άμεση και αναγκαστική απαλλοτρίωση του σχολείου για την Παρασκευή».

Η δικαστική διαμάχη για το κτήριο όπου στεγάζεται το σχολείο έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, όμως σύμφωνα με τη διευθύντρια, το σχολείο το έμαθε πριν από δέκα μήνες.

«Δεν λύθηκε το πρόβλημα εδώ και χρόνια και θα λυθεί σε λίγες μέρες;», διερωτήθηκε η ίδια, σημειώνοντας πως υπάρχει φύλακας των ιδιοκτητών που φυλάει το σχολείο.

Μάλιστα, είπε πως το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω πρόκειται να συστεγαστεί με το γειτονικό 14ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο όμως εκτός λειτουργεί σε ένα κτήριο που ειναι μικρό και δεν επαρκεί για να μεταφερθούν σε αυτό και οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Παγιδευμένοι” - Μηταράκης: η εμφάνιση στην σειρά του ΑΝΤ1 και το παρασκήνιο (βίντεο)

Σεισμός στο Μεξικό: μίνι - τσουνάμι στην Νέα Καληδονία

Νιγηρία: Κοκαΐνη αξίας 278 εκατομμυρίων δολαρίων βρήκαν οι Αρχές (εικόνες)