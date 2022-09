Οικονομία

Ο Τουρισμός... έπιασε τα “χρυσά” έσοδα του 2019

Στο 93% της χρυσής χρονιάς του ελληνικού τουρισμού ανήλθαν οι αφίξεις. Ποιο ποσό "μαμούθ" άγγιξαν τα έσοδα.



Τα μεγέθη του 2019 έπιασε ο ελληνικός τουρισμός τον Ιούλιο σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕΕΛΛ 0,00%, τα ταξιδιωτικά έσοδα ήταν 3,723 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε επίπεδα αντίστοιχα της χρυσής χρονιάς του ελληνικού τουρισμού.

Ετσι, κλείνει ακόμα περισσότερο η ψαλίδα σε ό,τι αφορά το σύνολο του επταμήνου. Το 2019, τα έσοδα για την περίοδο Ιανουάριος - Ιούλιος ήταν 9,11 δισ. ευρώ και το αντίστοιχο διάστημα της φετινής χρονιάς έφτασαν τα 8,84 δισ. ευρώ, απόκλιση μόλις 267 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο του 2022, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 533,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40,7% σε τρέχουσες τιμές (4,0% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 39,9% σε τρέχουσες τιμές (16,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 21,9% σε τρέχουσες τιμές (3,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 22,7% σε τρέχουσες τιμές (14,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών περιορίστηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 87,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 62,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021. Σημειώνεται ότι σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 οι αφίξεις ανήλθαν στο 93,0% και οι εισπράξεις ξεπέρασαν οριακά το αντίστοιχο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 3,72 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και στα 8,85 δισ. ευρώ στο επτάμηνο. Τον Ιούλιο του 2020 είχαν ανέλθει σε 677 εκατ. και του 2021 στα 2,288 δισ. ευρώ.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών αυξήθηκε λόγω της βελτίωσης του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.



Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε αύξηση κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 39,9% σε τρέχουσες τιμές (5,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 47,6% σε τρέχουσες τιμές (21,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 26,6% και 30,9% αντίστοιχα (10,0% και 22,0% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καθώς και των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 191,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 154,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 87,9% και το 97,1% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 33,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε, λόγω της βελτίωσης που κατέγραψαν οι λοιποί τομείς της οικονομίας, αλλά και ο τομέας της γενικής κυβέρνησης.

