“Εκτός υπηρεσίας”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Ξεκαρδιστικό το αποψινό επεισόδιο της νέας σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μία... γεύση.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, και θα είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Όλο το βράδυ η Ανκίτσα θρηνεί που ο γιόκας της, ο Μένιος, πήρε μετάθεση και θα φύγει μακριά από την αγκαλιά της. Ταυτόχρονα, οι τρεις αστυνομικοί, προσπαθούν να αρπάξουν τα κόκκαλα του Ντάντουλα από τα χέρια του παππού Σβίγγου και της γιαγιάς Μπόμπας! Θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το σχέδιό τους; Ο Γιάνναρος στην ταβέρνα έχει στήσει γλέντι αποχαιρετισμού για τους τρεις αστυνομικούς, αλλά ταυτόχρονα και ένα πάρτυ καλωσορίσματος της κόρης του, της Λίζας, που μετά από καιρό επέστρεψε στο νησί. Ξημερώνει η μέρα, και όλος ο Κάβουρας καταφθάνει στην πλατεία, για να παραβρεθεί στην επέτειο, του Ντάντουλα. Και ενώ το έχουν ρίξει στα νησιώτικα και τρώνε την μια νταντουλόπιτα μετά την άλλη, έρχεται η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένουν... η επανένωση των λειψάνων του Ντάντουλα. Ο Σβίγγος διαπιστώνει ότι τα κόκκαλα από το κουτί του, έχουν κάνει φτερά! Συναγερμός! Το «ηφαίστειο» της κόντρας που είχε να κάψει για χρόνια ανάμεσα στα δύο χώρια, είναι έτοιμο να ξυπνήσει και πάλι…

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

