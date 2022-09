Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα” - Παράσυρση πεζής: “Αν δεν με τραβούσε μια γυναίκα, θα ήμουν νεκρή” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η τραυματισμένη γυναίκα, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, σε “απευθείας μετάδοση” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”.

Στον ΑΝΤ1 και στους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε η γυανίκα που παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο στην Θεσσαλονίκη, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Όπως είπε, «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που με βοήθησε και στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου που πήρε το ασθενοφόρο. Έκανα ένα μεγάλο χειρουργείο που κράτησε πολλές ώρες και είμαι εξαντλημένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εκείνη την γυναίκα, που δουλεύει λίγο πιο πάνω σε ένα ίδρυμα, η οποία ήταν μισό βήμα πίσω από εμένα και με τράβηξε. Αν δεν με τραβούσε η συγκεκριμένη κυρία, δεν θα μιλούσα μαζί σας».

«Το πρώτο πράγμα που σκέφθηκα ήταν το παιδί μου, μετά άρχισα να πονάω και να φωνάζω», είπε η 39χρονη νοσηλεύτρια. Προσέθεσε ότι «οι γιατροί στο Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” έκαναν ότι μπορούσαν και το προσωπικό είναι άψογο, όλοι εδώ είναι άψογοι».

Ερωτηθείσα για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος ακόμη αναζητείται, είπε πως «έτρεχε πάρα πολύ».

