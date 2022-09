Οικονομία

Καραμανλής για απεργία ΜΜΜ: ο νόμος προβλέπει κυρώσεις και θα αναγκαστούμε να τις βάλουμε μπρος

Τι είπε για τα έργα του Μετρό στην Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις για την Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα.

«Η Θεσσαλονίκη δεν του πάει πολύ καλά του κ. Τσίπρα», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφορικά με την κριτική του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και την εκτίμηση του ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα είναι έτοιμο στον χρόνο που έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση.

Αφού αναφέρθηκε με δηκτικό τρόπο στο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» και όπως είπε «στην εικόνα που πήγε την χώρα μας δεκαετίες πίσω, με το να εγκαινιάζουμε μουσαμάδες επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», ο κ. Καραμανλής επανέλαβε πως «στο τέλος του 2023 θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μετρό στην Θεσσαλονίκη. Αυτό που ήδη βλέπουν οι Θεσσαλονικείς είναι να ξηλώνονται οι λαμαρίνες και τα εργοτάξια από πλατείες. Έχουμε τελειώσει με όλες τις προσφυγές, θα έχουμε δύο μουσεία και επανατοποθετούμε τα αρχαία στους σταθμούς, θα είναι ένα στολίδι για την Ευρώπη το Μετρό της Θεσσαλονίκης».

Σε ότι αφορά την Αττική, ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι «τις επόμενες ημέρες θα δοθεί στο κοινό η σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το αεροδρόμιο, αυτό που συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις».

Για τα έργα του Μετρό και στον σταθμό στην Πλατεία Εξαρχείων είπε ότι «είναι λογικό όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες παρεμβάσεις και τόσο μεγάλα έργα να υπάρχουν αντιδράσεις. Η Γραμμή 4 του Μετρό γίνεται με μια καινούρια μέθοδο και θα γίνει με την λιγότερη δυνατή όχληση. Έχουμε «ντύσει» με την Σχολή Καλών Τεχνών τα εργοτάξια για να μην έχουμε αυτήν την ακαλαισθησία, δείχνει μια αλλαγή».

Για την απεργία των εργαζόμενων στα μέσα μεταφοράς, ο κ. Καραμανλής είπε πως δεν είχαν έρεισμα οι εργαζόμενοι, καθώς «ψηφίστηκε ένας νόμος που δεν έχει καμία σχέση με τους λόγους για τους οποίους έγινε η απεργία. Πριν από δύο εβδομάδες υπογράψαμε συλλογική σύμβαση εργασίας με όλους τους φορείς, μετά από πολλά χρόνια. Η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε υπογράψει. Ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι πρέπει να προκηρυχθεί 4 ημέρες πριν η απεργία. Τι έκαναν οι συνδικαλιστές; Δεν είπαν κάνουμε απεργία. Περίμεναν μέχρι την Τρίτη το απόγευμα που είχαν κλείσει τα δικαστήρια και είπαν συμμετέχουμε στην απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών».

«Σε εταιρείες κοινής ωφέλειας δεν μπορούν να απεργούν όποτε θέλουν και να το ανακοινώνουν 6 ώρες πριν. Οι ΔΕΚΟ δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ανήκουν στους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν χθες από την απεργία», είπε ο κ. Καραμανλής, προσθέτοντας πως «κανένα αίτημα δεν μπορεί να είναι λογικό, όταν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που δεν υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν από 850 λεωφορεία, σήμερα έχουμε 1400 και έχουν γίνει 1.400 προσλήψεις»,

«Ο νόμος έχει πολλές κυρώσεις και θα μας αναγκάσουν να τις βάλουμε μπρος», επεσήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προσθέτοντας σε σχέση και με την υποχρέωση να εργάζεται το ένα τρίτο του προσωπικού και να εκτελείται ένα μέρος του μεταφορικού έργου ότι «Ο νόμος έχει ψηφιστεί είναι στην σωστή κατεύθυνση και πρέπει να κάτσουμε να δούμε πως θα εφαρμοστεί γιατί πράγματι σήμερα δεν εφαρμόζεται».

Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην Αθήνα, ο Υπ. Υποδομών είπε πως «Η Αθήνα είναι μια πόλη που είναι κορεσμένη. Στο υπουργείο κάνουμε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και λέμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια μεγάλα έργα, ένα εκ των οποίων είναι η επέκταση της λεωφόρου Κύμης».

Σχετικά με τον Κηφισό και το «μόνιμο μποτιλιάρισμα» στις ώρες αιχμής, ανέφερε ότι «Δυστυχώς, από το 2011 και μετά με τον νόμο για τον «Καλλικράτη», έχει φύγει η αρμοδιότητα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πλέον εμπλέκονται πολλοί φορείς για την κατάσταση στον Κηφισό. Είμαστε στην τελική φάση να κάτσουν όλοι οι φορείς σε ένα τραπέζι για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εκ των πραγμάτων, τον Σεπτέμβριο επιστρέφει ο κόσμος και η κίνηση αυξάνεται. Ο δακτύλιος έδωσε πέρσι μια ανάσα, θα δώσει και φέτος».

Για τις επεκτάσεις Αττικής Οδού και Προαστιακού

«Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα είναι σίγουρα μέχρι την Ραφήνα και θα γίνει και η σιδηροδρομική επέκταση μέχρι το Λαύριο και την Ραφήνα που θα φτάνει ο Προαστιακός. Τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην ερχόμενη 5ετία», είπε ο κ. Καραμανλής.

Για την κακοκαιρία του Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών είπε πως «για τα τρένα, αποζημιώθηκε σχεδόν το 90% των ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν, το άλλο 10% ίσως δεν είχε κρατήσει το εισιτήριο του ή είχε άλλους λόγους. Στην Αττική Οδό αυτοί που ήταν εκεί έχουν αποζημιωθεί και εδώ είναι ένα «ελληνικό στοιχείο»: 2.500 άνθρωποι κόλλησαν στην Αττική Οδό, αλλά είχαμε πάνω από 15.000 αιτήσεις!».





