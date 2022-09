Πολιτική

Παίδων “Αγία Σοφία”: Κόντρα Πλεύρη – Τσίπρα για την λίστα αναμονής στα χειρουργεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του νοσοκομείου Παίδων εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία". Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη.

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργείου Υγείας και της διοίκησης του νοσοκομείου Παίδων εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" με αφορμή την "σοκαριστική", όπως είπε, κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων με αποτέλεσμα πάνω από 3.000 παιδιά να περιμένουν να χειρουργηθούν.

«Στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, δεν γίνονται τακτικά χειρουργεία όλο τον Σεπτέμβρη και δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν ξανά να γίνονται. Αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία εκατοντάδων παιδιών και οδηγεί εκατοντάδες οικογένειες, 3.000 οικογένειες, γιατί τόσος είναι ο αριθμός των παιδιών που είναι σε λίστες αναμονής να ψάχνουν να βρουν λύση σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το πρόβλημα αυτό δεν προέκυψε ξαφνικά, ως κεραυνός εν αιθρία. Ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι απόρροια μιας συστηματικής εγκατάλειψης του εθνικού συστήματος υγείας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αμέσως μετά τη σύσκεψη που είχε με την διοίκηση του νοσοκομείου και τη συζήτηση με εκπροσώπους των εργαζομένων

«Το 2019 στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας ήταν εν υπηρεσία 16 αναισθησιολόγοι, 11 μόνιμοι και 5 επικουρικοί. Σήμερα είναι μόλις 10, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν προφανώς στις απαιτήσεις. Από την αρχή της πανδημίας άρχισαν να μειώνονται τα χειρουργεία, σχεδόν κατά 75% και να συσσωρεύονται οι ασθενείς», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν φρόντισε ενώ γνώριζε την μεγάλη έλλειψη αναισθησιολόγων να κινηθεί έγκαιρα ώστε αυτό να κινητοποιηθεί». «Επαναλαμβάνω στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας. Κι αυτό είναι μια γροθιά στο στομάχι. Ένα ακόμη πλήγμα για την αξιοπρέπεια της ελληνικής κοινωνίας. Χιλιάδες παιδιά στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο να μην μπορούν να χειρουργηθούν για περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν χειρουργείου, τακτικά χειρουργεία που δεν πραγματοποιούνται», τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας εξέφρασε την άποψη πως «η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν λύνεται με τρόπους μαγικούς, χρειάζεται όμως να υπάρξει ένα άλλο σχέδιο». «Ένα άλλο σχέδιο για να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της απαξίωσης και της υποβάθμισης του ΕΣΥ. Με κίνητρα ισχυρά σε γιατρούς, προκειμένου να παίρνουν κρίσιμες ειδικότητες, αναβάθμιση του μισθολογίου, προσλήψεις».

«Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Η κυβέρνηση ασχολείται με το πώς θα λύσει το άμεσο πρόβλημα; Ή η απάντηση που έδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήταν "ας πάνε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια"; Αν δεν γινόταν η κινητοποίηση των υγειονομικών θα υπήρχε έστω και κάποιο ενδιαφέρον για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «τεράστιες ευθύνες», «στην κυβέρνηση συνολικά, και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και στη διοίκηση του νοσοκομείου».

«Οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είναι αδιανόητο το 2022 η ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι αδιανόητο να στέλνουμε εκατοντάδες παιδιά να χειρουργηθούν στα ιδιωτικά νοσοκομεία τη στιγμή που η οικονομική κρίση μαστίζει κάθε ελληνική οικογένεια», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κατέληξε:

«Άρα λοιπόν κατά την δική μας εκτίμηση, η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος λύνεται μόνο μέσα από την επίταξη ειδικών αναισθησιολόγων με εμπειρία σε βρέφη ακόμη και από ιδιωτικά νοσοκομεία. Όχι ενίσχυση με πελατεία των ιδιωτικών νοσοκομείων αλλά ενίσχυση του μεγαλύτερου παιδιατρικού δημόσιου νοσοκομείου της χώρας ακόμη και με ιδιώτες γιατρούς όταν η ανάγκη η κοινωνική το επιτάσσει».

«Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης του υπουργείου Υγείας»

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη διοίκηση του παιδιατρικού νοσοκομείου, άσκησε σκληρή κριτική τόσο στη στάση που τηρεί το Υπουργείο Υγείας όσο όμως και στην ίδια τη διοίκηση, χαρακτηρίζοντας "σοκαριστική" την κατάσταση με τις αναμονές 3.000 παιδιών για χειρουργεία.

Συγκεκριμένα, κατήγγειλε πως το Υπουργείο Υγείας κινητοποιήθηκε εκ των υστέρων και μόνο αφού πρώτα οι ίδιοι οι υγειονομικού ανέδειξαν το θέμα με τις κινητοποιήσεις τους, και ανακοίνωσε πως θα προκηρύξουν θέσεις αναισθησιολόγων κατά προτεραιότητα. Σημείωσε ωστόσο πως όλοι ξέρουν ότι αυτό απαιτεί χρόνο. «Είπαν σε σύσκεψη στο υπουργείο αφού πρώτα οι υγειονομικοί ανέδειξαν το θέμα με τις κινητοποιήσεις τους, ότι θα μετακινηθούν κάποιοι αναισθησιολόγοι από άλλα δημόσια νοσοκομεία. Προκύπτει ένα ερώτημα: έχουμε σε κάποια δημόσια νοσοκομεία περίσσεια αναισθησιολόγων» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας.

Απευθυνόμενος στη διοίκηση του "Παίδων Αγία Σοφία" ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε: «Ο κάθε αναισθησιολόγος δεν είναι το ίδιο όταν έχει να αντιμετωπίσει έναν ενήλικα και όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί. Χρειάζονται αναισθησιολόγοι με ειδική εμπειρία σε βρέφη και μικρά παιδιά. Πού είναι αυτοί σε άλλα νοσοκομεία και δεν το ξέρουμε; Εκτός αν τους βαφτίσουμε».

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως «για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα τώρα, θα πρέπει αντί να σκεφτόμαστε πώς θα στείλουμε παιδιά στα ιδιωτικά νοσοκομεία με λεόντειες συμβάσεις υπέρ ιδιωτών, να σκεφτούμε ανάποδα. Πώς θα επιτάξουμε γιατρούς με εμπειρία από τα ιδιωτικά νοσοκομεία να έρθουν στο δημόσιο νοσοκομείο Παίδων που είναι το μεγαλύτερο στη χώρα, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει». Προσέθεσε δε, πως «δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης».

«Το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας να μην κάνει χειρουργεία είναι μία γροθιά στο στομάχι και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. 3.000 παιδιά που πρέπει να χειρουργηθούν δεν έχουν πρόσβαση στο χειρουργείο» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Η απάντηση Πλεύρη

Στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», χαρακτήρισε σοκαριστικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας δεν έχει αναισθησιολόγους με αποτέλεσμα 3.000 παιδιά να βρίσκονται σε λίστα αναμονής για χειρουργείο, απάντησε σήμερα ο Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Το πρόβλημα αναμονής των χειρουργείων στο Παίδων Αγίας Σοφίας υπάρχει έντονα από το 2017. Εν μέσω πανδημίας και επιδείνωσης του προβλήματος έλλειψης αναισθησιολόγων έχουμε προχωρήσει σε δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα αποφασίσαμε:

Την προκήρυξη θέσεων του Αγία Σοφία για αναισθησιολόγους και λοιπές απαραίτητες θέσεις κατά προτεραιότητα

Την ενίσχυση του νοσοκομείου με μετακίνηση αναισθησιολόγων μέχρι την ολοκλήρωση της προκήρυξης ώστε να λειτουργήσει άλλη μία θέση χειρουργείου.

Σε συνεννόηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία τον επανασχεδιασμό του προγραμματισμού για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των χειρουργείων.

Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο προς ενημέρωση του η λίστα αναμονής χειρουργείων που παρέδωσε η κυβέρνηση του το 2019 ήταν 2.853 χειρουργεία.

Το πρόβλημα έλλειψης των αναισθησιολόγων αντιμετωπίζεται με συντονισμένες ενέργειες και όχι με επικοινωνιακή εκμετάλλευση».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: Άλλες τρεις συλλήψεις μετά την ομολογία του 25χρονου

Πεθερά “έπιασε” την νύφη με τον εραστή της… στο γλέντι του γάμου!

Σορίν Ματέι - Αμαλία Γκινάκη: Σαν σήμερα έγινε η αιματηρή ομηρία στην οδό Νιόβης