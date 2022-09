Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Οι «Παγιδευμένοι» διηγούνται ξανά τα μυστικά, τα λάθη, τα πάθη και τις συγκρούσεις τους. Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη στον ΑΝΤ1.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων. Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 5

Η φωτογραφία που βρήκε η Άννα διαταράσσει, για μία ακόμα φορά, τη λεπτή ισορροπία στη σχέση της με τον Δημήτρη. Ενώ ο Δημήτρης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον πατέρα του, η Άννα ξεπερνά όχι μόνο τα δικά του όρια αλλά και του Ανδρέα, για να φτάσει στην αλήθεια. Ο Σταύρος κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει την προφυλάκιση του Θοδωρή. Θα καταφέρει να τον στείλει στη φυλακή;

Ενώ ο Δημήτρης και η Άννα προσπαθούν να βρουν τον πραγματικό δολοφόνο, θα βρεθούν μπροστά σε μία αποκάλυψη για την κρυφή ζωή της Μυρτώς που θα φέρει νέα στοιχεία στο φως. Ποιος είναι, τελικά, ο κρυφός εραστής της Μυρτώς;

Μυστικά και για τις δύο οικογένειες θα φέρουν τους ήρωες σε ακραίες καταστάσεις. Τι κρύβει ο Σπύρος που θα τον οδηγήσει στο χείλος του γκρεμού;

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 6

Η οικογένεια Ροδίτη θρηνεί για τον άδικο χαμό της Μυρτώς. Η Ειρήνη βρίσκεται ακόμα σε άρνηση. Θα αντέξει να αντιμετωπίσει την αλήθεια για τη δολοφονία της κόρης της;

Η κατάσταση του Θοδωρή αναγκάζει την Άννα και τον Δημήτρη να ριχτούν στον αγώνα για να βρουν την αλήθεια και τον πραγματικό δολοφόνο, με ακόμα περισσότερο πάθος. Απέναντί τους είναι ο Σταύρος, ο οποίος θα επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να τους ξεσκεπάσει ώστε να μάθουν όλοι την ανάμειξή τους στις έρευνες. Οι αποκαλύψεις του θα αποβούν καταστροφικές για την Άννα, καθώς θέλει να κρύψει από την οικογένειά της, και ιδίως από τον Κοσμά, ότι αυτή είναι η δικηγόρος του υπόπτου για τη δολοφονία της αδερφής της.

Καθώς το μυστήριο της κρυφής ζωής της Μυρτώς ξετυλίγεται, οι υποψίες στρέφονται στον μυστικό εραστή της. Τα στοιχεία, όμως, είναι ελλιπή. Θα μπορέσουν να αποδείξουν την ενοχή του;

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου - Επεισόδιο 7

Η Άννα γίνεται μάρτυρας της ανάκρισης του πατέρα της, Κοσμά, και αντιμετωπίζει μια ακόμη αλήθεια για τη Μυρτώ που δεν μπορεί να διαχειριστεί. Η κατάθεσή του θα πέσει σαν κεραυνός εν αιθρία. Τι έκρυβε μέχρι τώρα ο Κοσμάς σε σχέση με την κόρη του;

Κι ενώ ο εραστής της Μυρτώς προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό, ο Δημήτρης είναι πεπεισμένος ότι ο Θοδωρής είναι αθώος. Μία νέα αποκάλυψη για την κρυφή ζωή του αδερφού του θα φέρει τα πάνω κάτω και θα δοκιμάσει πάλι την εμπιστοσύνη του σε εκείνον. Η ανάγκη να μιλήσει ο Θοδωρής και να πει όλα όσα ξέρει είναι πλέον μονόδρομος. Θα το κάνει;

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

