Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι

Για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI έπεσε σήμερα κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά έπειτα από 7 και πλέον μήνες.

Λόγω των φόβων μιας παγκόσμιας ύφεσης, το WTI παράδοσης Νοεμβρίου υποχώρησε κατά 5,68% στη σημερινή συνεδρίαση και έκλεισε στα 78,74 δολάρια το βαρέλι.

