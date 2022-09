Κόσμος

Ρωσία: “Κραυγή” αγωνίας από Έλληνες φοιτητές μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι ζητούν από την ελληνική πολιτεία φοιτητές σε ρωσικά πανεπιστήμια, που λόγω της επιστράτευσης είναι εγκλωβισμένοι.



Αβεβαιότητα προκαλούν σε Έλληνες φοιτητές των ρωσικών Πανεπιστήμιων οι εικόνες αναταραχής και φυγής ευρωπαίων και νεαρών Ρώσων πολίτων από τις Ρωσικές μεγαλουπόλεις.

Η Μυρτώ Τελοπούλου, τριτοετής φοιτήτρια οδοντιατρικής στην Μόσχα σε κρατικό πανεπιστήμιο, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα». Όπως είπε μετά την ανακοίνωση για την επιστράτευση η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο». Υπάρχει διχασμός και αναταραχές στον λαό, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες σε περίπτωση που θελήσω να φύγω έχουν εξαντληθεί». «Οι τιμές» όπως είπε για την επόμενη εβδομάδα «είναι απλησίαστες 6.000 με 11.000 ευρώ για να γυρίσω μέσω Τουρκίας».

«Είμαστε σε μια μορφή εγκλεισμού εδώ, είμαστε εγκλωβισμένοι», σημείωσε και πρόσθεσε «από την αρχή του πολέμου τα εισιτήρια είχαν αυξηθεί παρά πολύ. Αλλά τώρα ανέβηκαν ακόμα περισσότερο. Οι βαλτικές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους και ετοιμάζονται και οι σκανδιναβικές».

«Είμαστε λίγοι φοιτητές που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα κάνουμε αγώνα εδώ και καιρό. Χτυπήσαμε πόρτες υπουργείων από τον Μάρτη. Όλοι οι περιορισμοί κατά της Ρωσίας πέφτουν πάνω σε εμάς και αδυνατούμε να συνεχίσουμε τις σπουδές μας για οικονομικούς λόγους και για λόγους φόβου μετά την επιστράτευσης. Αυτό που ζητήσαμε είναι να βρεθεί μια λύση ώστε να είμαστε ασφαλείς. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι φοιτητές έχουν φύγει. Αυτό που εισπράξαμε ήταν αδιαφορία. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα δράσει και θα μας βοηθήσει να γυρίσουμε ασφαλείς στην χώρα μας και να συνεχίσουμε εκεί τις σπουδές μας», τόνισε ακόμα η κ. Τελοπούλου.

Από την πλευρά του, ο Βλαδίμηρος Κατσικίδης φοιτητής ιατρικής στην Μόσχα, ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές και έχει εγκλωβιστεί και δεν μπορεί να επιστρέψει

Όπως είπε ήρθε στην Ελλάδα με ακαδημαϊκή άδεια από την 1η Ιουνίου. Πρέπει να φύγει την 1η Φεβρουαρίου οπότε και τελειώνει η ακαδημαϊκή του άδεια και ο λόγος που τον ανησυχεί η επιστροφή είναι ότι στην Ρωσία τα πράγμα κλιμακώνονται καθημερινά.

Όπως είπε «η Ρωσία είναι ξεκάθαρα σε πόλεμο, κάτι που μέχρι στιγμής μπορούσε να αμφισβητηθεί από μερικούς, αλλά η ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης είναι εμφανές ότι είναι σε πόλεμο».

«Υπό άλλες συνθήκες εγώ και άλλοι συμφοιτητές μου στην Ρωσία θα συνεχίζαμε τις σπουδές μας εκεί θα αποφοιτούσαμε και θα τελείωνε εκεί το ταξίδι μας αλλά λόγω των νέων γεγονότων μας είναι πολύ δύσκολο και κυρίως επικίνδυνο να επιστέψουμε εκεί», ανέφερε και πρόσθεσε: «Κυρίως αυτό που ζητάμε από την ελληνική πολιτεία είναι μια πιθανή μεταγραφή σε αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια για να συνεχίσουμε τις σπουδές μας έτσι όλοι οι κόποι όλων αυτών των ετών να μην πάνε χαμένοι. Εγώ είμαι τριτοετής φοιτητής στην γενική ιατρική».

«Αν και ήμουν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, το μόνο που μου είπαν είναι πως θα μελετήσουν το θέμα αλλά δεν είχα κάποια ξεκάθαρη απάντηση για το τι θα γίνει με εμάς», είπε τέλος ο κ. Κατσικίδης.

