Ηράκλειο: 35χρονη έχασε το μωρό της στη γέννα

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικο που γέμισε θλίψη την Κρήτη.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Κομμένο Μπεντένι το πρωί της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου, όταν μια 35χρονη γυναίκα έχασε το μωρό της στη γέννα.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία του τοκετού ξεκίνησε πριν ακόμα η 35χρονη μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο. Η έγκυος, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν κάλεσε εγκαίρως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα όταν παρελήφθη, το βρέφος να έχει κατέβει αρκετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η 35χρονη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, είχαν εμφανιστεί τα πόδια του εμβρύου, ενώ το κεφαλάκι του βρισκόταν ακόμη μέσα στον κόλπο.

Ο θάνατος του εμβρύου κατά τον τοκετό, διαπιστώθηκε από γιατρούς του νοσοκομείου, ενώ η γυναίκα κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 35χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, μολονότι εφημέρευε το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου.

