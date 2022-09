Life

Ρότζερ Γουότερς - Ουκρανία: Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του στην Πολωνία μετά τις δηλώσεις του

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd, μεταξύ άλλων, είχε επικρίνει την Δύση γιατί εφοδιάζει με όπλα την Ουκρανία και είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι να αλλάξει δρόμο…

Οι συναυλίες του συνιδρυτή των Pink Floyd Ρότζερ Γουότερς στην Κρακοβία ακυρώθηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές, με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο καλλιτέχνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Ο Γουότερς επρόκειτο να εμφανιστεί στην Κρακοβία τον επόμενο Απρίλιο. Όμως η ανοιχτή επιστολή που, σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, απηύθυνε στην πρώτη κυρία της Ουκρανίας, την Ολένα Ζελένσκα, προτρέποντάς της να ζητήσει από τον σύζυγό της να επιλέξει «έναν διαφορετικό δρόμο» και επικρίνοντας τη Δύση επειδή εφοδιάζει με όπλα το Κίεβο, προκάλεσε σάλο.

«Το Live Nation Polska και η Tauron Arera Krakow ακύρωσαν τη συναυλία του Ρότζερ Γουότερς», αναφέρεται στην ανακοίνωση των διοργανωτών, στον ιστότοπο του συναυλιακού χώρου. Δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τους λόγους της ακύρωσης.

Το Σάββατο, το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι ένας εκπρόσωπος της Tauron Arena είπε ότι η συναυλία ακυρώθηκε από τον μάνατζερ του Γουότερς, χωρίς να διευκρινίσει το γιατί.

Δημοτικοί σύμβουλοι στην Κρακοβία αναμένεται να εγκρίνουν την Τετάρτη ένα ψήφισμα με το οποίο θα χαρακτηρίζουν «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον μουσικό στην πόλη τους.

Σε μια ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Γουότερς είπε ότι δεν αληθεύει ότι ο ίδιος ή ο μάνατζερ του ακύρωσαν τις συναυλίες και επέκρινε τον δημοτικό σύμβουλο Λούκας Βάντους για το ψήφισμα που προωθεί. «Ο Λούκας Βάντους απείλησε να συγκαλέσει συνεδρίαση για να με κηρύξει το δημοτικό συμβούλιο ανεπιθύμητο πρόσωπο, λόγω των δημόσιων προσπαθειών μου να ενθαρρύνω όλους τους εμπλεκόμενους στον καταστροφικό πόλεμο στην Ουκρανία και ιδίως τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας, να εργαστούν για μια ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων», έγραψε στο Facebook. «Εάν ο κ. Λούκας Βάντους πετύχει τον σκοπό του και οι συναυλίες μου στην Κρακοβία ακυρωθούν, θα είναι μια λυπηρή απώλεια για εμένα επειδή ανυπομονούσα να μοιραστώ το μήνυμα αγάπης με τον λαό της Πολωνίας», πρόσθεσε.

Ο Βάντους απάντησε σήμερα το πρωί μέσω του Facebook ότι βρίσκεται στην Ουκρανία και θα σχολιάσει την ανάρτηση του Γουότερς το βράδυ.

